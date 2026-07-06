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Крим е в тотален блекаут

ВСУ порази 16 енергийни станции на окупирания полуостров

06 Юли 2026Обновена
Крим за пореден ден е пред тотален блекаут
Институт за изследване на войната
Крим за пореден ден е пред тотален блекаут

На територията на целия анексиран Крим настъпи пълен блекаут. "Във връзка с технологичните нарушения, предизвикани от външно въздействие, на високоволтните мрежи се стигна до масово изключване на потребителите от всички градове и райони на Република Крим", казва представител на "Крименерго" пред "Интерфакс". В момента се провеждат аварийно-възстановителни дейности, като се очаква електричеството да бъде възстановено до края на деня.

"Специалистите правят всичко възможно да възстановят електричеството. Икономисвайте батериите на телефоните си. Използвайте ги само при спешни случаи", написа "губернаторът" на Севастопол Михаил Развожаев. В града спря и тролейбусният транспорт.

Блекаутът идва, след като снощи украински дронове отново атакуваха полуострова и бяха фиксирани пожари в пристанището на Керч, където гори нефтогазовият терминал "ТЕС", на електрическата подстанция "Симферопол", в района на газотурбинната електростанция и на територията на авиобаза Гвардейское, съобщиха Exilenova+ и "Крымский ветер" .

Вчера ток нямаше в Евпатория, Саки и Бахчисарай. Беше ограничено и водоснабдяването в няколко града на полуострова „поради аварийни ремонти“, включително Симферопол, Керч, Судак и Феодосия. Не работеха банкоматите. Много магазини и аптеки затвориха. 

От няколко седмици окупираните Крим и Херсонска област са подложени на всекидневни атаки с дронове. 

"Време е да си събирате куфарите и да се отправите към гарата - оттам в Русия", написа шефът на Силите за безпилотни системи към ВСУ Роберт Бровди в социалните мрежи. Той разкри, че от петък насам в Крим са били поразени 16 енергийни станции. "Не става дума за електрическия контакт, а за демонтаж на вражеския тил в Крим: тотален провал на ПВО, логистичен и бензинов глад, енергостанции и връзка - въобще всичко излишно, последователна изолация на военното присъствие на полуострова до пълното изхвърляне на колонизаторите и колаборантите", добави той.

Бровди публикува и видео от всички удари. А от 1 юли досега на всички окупирани територии на Украйна са изведени от строй 37 енергостанции. "Ние ще издържим. Москва ще падне. А Крим ще построим наново", добави Бровди.

 

Постижение

Украйна за първи път порази цел на разстояние от 2500 км от границата. Днес украински дронове удариха най-големия нефтопреработвателен завод в Русия - в Омск. Толкова далеч дронове долитаха само миналата година, по време на операция "Паяжина", но тогава те се пускаха от тирове във вътрешността на страната.

Омският нефтопреработвателен завод е собственост на "Газпромнефт" и неговата мощност е 21 млн. тона годишно.

 

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Ключови думи:

Крим, Роберт Бровди

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