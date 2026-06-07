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В Крим ограничиха и продажбата на храни

Жителите съобщават за празни рафтове и липса на захар, зърнени храни и брашно

07 Юни 2026Обновена
Магазините в Крим започнаха да налагат ограничения и на покупките на храни
Магазините в Крим започнаха да налагат ограничения и на покупките на храни

На фона на продължаващата криза с бензина се появиха признаци на недостиг на храни в Крим и Севастопол. Жителите на полуострова съобщават за празни рафтове в магазините, повишено търсене и ограничения върху продажбата на определени артикули. Това съобщиха Телеграм каналите “Агенцията” и “Важни истории”. Социалните мрежи също са пълни със снимки и клипове на празни щандове.

Супермаркетът „Добрострой“ в Севастопол е наложил ограничения върху продажбата на определени продукти. Видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват, че купувачите могат да купят не повече от три бутилки олио и три пакета макарони.

“Агенцията” съобщава за по-широко разпространени проблеми с доставките. Изданието анализира публикации на жители на Симферопол и Севастопол в местни чатове в Telegram и публични групи. Според тези публикации захар, елда, ориз, брашно, сол, макарони, олио и няколко други артикула са започнали да изчезват от магазините на полуострова. Снимки на полупразни рафтове и съобщения за недостиг бяха публикувани и от големи местни общности във ВКонтакте и Telegram.

 

The Insider пише, че след въвеждането на ограничения върху продажбите на бензин в Крим и Севастопол, на полуострова започва бързо да се развива сенчест пазар на горива. Първоначално властите наложиха ограничение върху продажбата на бензин АИ-92 и АИ-95 - не повече от 20 литра на клиент. По-късно най-големите вериги бензиностанции в Крим - TES и ATAN - преминаха към продажбите на горива с купони, но скоро спряха да издават нови купони.

На фона на недостига в Telegram и други приложения за съобщения се появяват десетки чатове за търсене на гориво и размяна на купони. Препродавачите предлагаха бензин АИ-92 и АИ-95 на цени, започващи от 250 рубли за литър - над 3 пъти по-висока от нормалната цена, която преди кризата беше приблизително 75-82 рубли за литър. До 5 юни повечето от тези реклами бяха изчезнали, но бяха заменени от съобщения за измамници, предлагащи гориво или купони, приемащи предплащане и след това прекратяващи контакт.

На фона на недостига на гориво, туристите, пристигнали в Крим със собствени автомобили, също започнаха да изпитват проблеми. Назначеният от Русия губернатор на Севастопол Михаил Развожаев обяви, че властите обмислят създаването на специален механизъм за подпомагане на почиващите, които не могат да напуснат полуострова поради недостиг на бензин.

Туристите заляха социалните мрежи и се оплакаха пред местна телевизионна станция, че са дошли в Крим със семейството си и сега не могат да се върнат у дома. Според Развожаев подобни искания стават все по-чести. Властите обсъждат система за „идентификация на туристите“, която да потвърждава статута им и да предоставя индивидуална помощ при получаване на гориво за пътуване извън полуострова.

Кризата с бензина и храните започна, след като украинските дронове не само извадиха от строя голяма част от рафинериите на полуострова, но започнаха да атакуват всеки ден и тирове по основните магистрали. Много доставчици и транспортни фирми вече отказват да пътуват по опасните пътища.

Украйна се опитва да принуди Русия към мир чрез удари по логистиката на юг, пише британският The Telegraph.

Според изданието Киев на практика се е върнал към идеята за изолиране на Крим, която беше една от целите на контранастъплението през 2023 г., но сега действа не с танкове и пехота, а с дронове.

Една от основните цели е магистрала Р-280, която свързва Ростов на Дон с окупираните Мариупол, Бердянск, Мелитопол и Крим. През последните седмици там редовно се унищожават руски товарни камиони, цистерни с гориво и техника за снабдяване.

The Telegraph отбелязва, че настоящата цел на Украйна не е незабавно освобождаване на територии, а нарушаване на руската логистика, стабилизиране на фронта и постепенно изчерпване на настъпателния потенциал на руската армия.

Ключовата разлика спрямо 2023 г. е, че Украйна вече не обявява предварително своите действия, а действа много по-тихо, по-прецизно и по-непредсказуемо.

 

 

 

 

 

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Ключови думи:

Крим, криза с бензина в Русия

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