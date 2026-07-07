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Украйна удари 12 танкера от руския "сенчест флот" в Азовско море

Това е част от битката за бензина на Крим, отбеляза командирът на Силите за безпилотни системи Робърт Бровди

07 Юли 2026
Както винаги, ударите бяха потвърдени с видео
Както винаги, ударите бяха потвърдени с видео

Украинските военни продължават стратегията си за изолация на окупирания Крим и за втора нощ атакуваха в акваторията на Азовско море руски танкери, опитващи се да доставят гориво там.

Тази нощ са поразени осем "танкера от сенчестия флот" на Русия, съобщи командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Робърт Бровди. Това са "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Тети", "Алексей Саврасов", "Пенелопа" и още един, който за момента не е идентифициран. Всички танкери са под международни санкции, с вместимост 7 000 тона и са построени през 2006–2012 г. Освен тях са поразени и товарен кораб и ферибот, които са се движили заедно с тях. 

Бровди публикува и видео, на което се вижда как от Русия към Крим се отправят около 20-тина танкера. 

Малко по-късно бяха поразени още 4 танкера.
"Поразяването на морската логистика на противника затруднява доставката на гориво, необходимо за обезпечаването на дейността на руската групировка войски, преди всичко на територията на временно окупирания Крим", пише Бровди. Той твърди, че снощи са били поразени 58 военни цели "в оперативния дълбок тил на противника".

Ударите най-вероятно са били нанесени с дронове модел FP-1 на компанията Fire Point, коментира пред "Новая газета Европа" украинският военен анализатор Александър Коваленко. Не е ясно колко повредени са танкерите, но бойната част на тези дронове е с маса до 120 кг, която би трябвало да е нанесла значителни щети.

Бровди нарича атаките на кораби с гориво "битка за бензина на Крим". На ударените танкери може да има около 70 000 тона гориво. Това е около месечното потребление на полуострова. "Сега ВСУ с помощта на далекобойни дронове напълно блокира акваторията на Азовско и Черно морета. Това е неотменна част от стратегията на Украйна по изолация на анексирания Крим и окупираните територии", обяснява Коваленко. И добавя, че Азовство море е престанало да бъде безопасно за руските кораби от момента, когато Украйна е атакувала пристанищата в Бердянск и Мариупол (14 май и 10 юни), както и три парахода, отиващи към Крим (21 юни). 

Русия има много малко системи за ПВО, които могат да се справят ефективно с украинските дронове. А и по-голямата част от тях са съсредоточени на по-важни за руснаците направления като Москва например.

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Ключови думи:

Крим, Роберт Бровди

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