Украинските дронове парализират логистиката на Крим – сухопътният коридор от Русия, един от символите на успеха на Москва, е под постоянен обстрел. Магистралата “Дон”, водеща до Сочи, също е под заплаха.

В четвъртък доброволецът Владимир Романов написа в канала си, че дрон “Хорнет” е ударил цистерна на магистрала М4 Дон в Аксайски район. По-късно Романов изтри публикацията. Местните медии в петък определиха инцидента като рутинен, без да споменават дрона.

Мястото на катастрофата е на 215 км от територия, контролирана от украинските въоръжени сили. Пред украинското издание NV офицер от корпуса „Азов“ намекна, че обхватът на тези безпилотни летателни апарати се е увеличил до 250 км.

Разширяването на зоната на ударите на украинските дронове парализира снабдяването на руските сили в Запорожие, Херсон и Донбас, оплакват се Z- кореспондентите. Те превърнаха „сухопутния мост“ към Крим – федералната магистрала Р-280 „Новорусия“ – в „път към ада“, където движението на камиони е ограничено от миналата седмица. Ситуацията в Донецк също е „близо до критична“, след като украинските въоръжени сили атакуваха топлоелектрически централи, складове и позиции на войски през последните месеци, пише “Призрак Новороссии”. „Районите на Донецк и ДНР, считани за относително безопасни, не са такива от няколко месеца. Говорим за контролирано унищожение в цялата дълбочина на Донецк и Макеевка“, отбелязва каналът.

Удари по логистиката са достигнали и бреговете на Азовско море. Според OSINT проекта „Око Гора“ само през последните три седмици са изгорели над 60 камиона по магистралите М-14 и Н20.

В Херсон и Запорожие „ситуацията става все по-заплашителна“, тъй като логистиката вече е „частично парализирана“, пише “Рибар”: украинските въоръжени сили значително увеличиха броя на ударите с дронове срещу превозни средства, което доведе до „заплаха от недостиг на определени стоки“ в Крим и ограничения върху продажбите на гориво. “Заплахата не се ограничава само до нарушаване на отпускарския сезон. Ударите по товарни превозвачи на полуострова пряко влияят върху бойните възможности на руските въоръжени сили на южните фронтове, където ситуацията вече е несигурна,” пише той.

Логистиката на 480-километров фронт и две руски групировки – “Днепър” и “Восток” - в момента е под заплаха, отбелязва военният анализатор Ян Матвеев. „Най-малко 150 000 души рискуват да останат практически без провизии“, изчислява той: това включва всички части от Покровск до Каменское и по-нататък по Днепър до Кинбурнската коса, заедно с обширни тилови райони, включително в Угледар, Мелитопол и Нова Каховка.

“Хорнет“ (руските военни го наричат ​​„Марсианец-2“) лети с висока скорост и не се влияе от радиоелектронното заглушаване. Смята се, че дронът се насочва към целите си с помощта на изкуствен интелект и преследват камиони, цистерни за гориво и военен транспорт.

Z-кореспондентите очакват, че украинските въоръжени сили скоро ще започнат да атакуват транспорта и по магистралите, водещи към Курск и Белгород. „През лятото трудностите със снабдяването на населението и войските във всички фронтови райони са неизбежни”, пишат те. И се опасяват, че украинските дронове ще минират магистрали: „Дори малки мини, разпръснати по пътищата, биха могли да доведат до колапс на транспорта.“

Властите в два региона – Крим и Севастопол – въведоха ограничения на продажбата на бензин.

Губернаторът на Крим Сергей Аксьонов обяви, че властите са ограничили продажбата на бензин АИ-92 до 20 литра.

В неделя губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев въведе купони за бензин като „временна мярка, необходима за попълване на запасите от гориво на бензиностанциите“. „Не мога да разкрия всичко, което правим сега, за да не информираме врага и по този начин да провалим плановете си“, пише Развозжаев.

Топливный коллапс в Крыму: местные жители жалуются, что на заправках не осталось 95-го, а власти тем временем ввели продажу бензина по талонам pic.twitter.com/8DrWfltyTY — SAW (@SA61W) 31 май 2026 г.

Z-каналът Fighterbomber не е оптимистичен за решаването на проблема с горивото. “ Превозът на гориво с железопътен транспорт през Кримския мост е разрешен в изключителни случаи след терористичната атака. Освен това, собствениците на железопътни варели не са склонни да ги предоставят, тъй като никой не ги застрахова. Имаше три железопътни ферибота, всички от които бяха повредени, а нов се очаква някъде около септември. Освен това има недостиг на моряци за тези фериботи. Железопътният кей е блокиран. Списъкът на чакащите за автомобилни фериботи е до пет дни. Просто няма доброволци, които да карат цистерни през новите територии. Тъй като това са цивилни шофьори, те няма да платят дори сто рубли на пътуване. Или дори две. На самия полуостров практически няма частни собственици, желаещи да съхраняват гориво, тъй като всичко е многократно атакувано. Застрахователните компании няма да застраховат. Следователно, без намесата на държавата и военните (които ще транспортират горивото безплатно), този проблем не може да бъде решен”, пише той.