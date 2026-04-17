Румен Радев: "Крим е руски" е реалистична позиция

В навечерието на изборите фаворитът отново демонстрира проруската си ориентация

17 Апр. 2026
EPA/BGNES архив

В навечерието на изборите Румен Радев ясно демонстрира геополитическите си сантименти в интервю по bTV. "Крим е руски" е реалистична позиция, повтори той скандалното си изказване отпреди няколко години пред "Лице в лице". Когато водещата намекна за проруската му ориентация, бившият президент и сегашен лидер на "Прогресивна България" без смущение заяви, че е познал за всичко, което е казал във връзка с войната в Украйна. "Можете ли да посочите едно мое твърдение, което не се е сбъднало?", самопохвали се Радев. "Каква проруска позиция, аз имам изцяло пробългарски позиции", смята той. 

Страната ни повече няма да подпомага Украйна нито с пари, нито с оръжие, очерта той перспективите при потенциалното си идване на власт: "Още 2023 г. имаше инициатива всички от ЕС да помогнем да се осигурят 1 млн. снаряда. Аз тогава много ясно заявих, че България няма да пречи и да спира който иска да помага, но България няма да участва там. Също и за парите: който иска да плаща, ние няма да налагаме вето, но аз не виждам смисъл да плащаме."

Той изрази недоволство и от 10-годишното споразумение с Украйна, подписано от служебния премиер Андрей Гюров: "Споразумение за сигурност, подписано със страна, която в момента е във война с една голяма военна сила, носи повишен риск за нас". 

Според Радев обаче статиите в чуждестранни медии като Ройтерс, че е руски човек, били платени публикации, дело на българи, които той нарече "мидъл мен". 

Що се отнася до дупката за пари "Боташ", от която губим 500 000 евро на ден, той обясни пред изумената водеща, че всъщност оттам минавали танкери и България имала полза от сделката. По думите му "Боташ" е един мит, измислен от Борисов и Пеевски с цел пропаганда срещу него.

Радев коментира още, че че партията му ще се бори за пълно мнозинство в парламента. "Ако не се случи - ще видим какво ще прави. Имам списък с кои партии няма да се прави нищо - с ГЕРБ и ДПС, но не всичко е възможно", каза още експрезидентът. ПП-ДБ също не били желан партньор за гласоподавателите на "Прогресивна България". "Трябва да създадем редовно правителство, за да се борим с корупцията, а не пак да ходим на избори до безкрай", подчерта Радев, но не отрече, че и в новото Народно събрание може да се стигне до политически блокаж.

На въпрос дали ако партията, чието учредяване предстои, му възложи да е премиер, Румен Радев призна, че ще приеме: "Никога не съм бягал от отговорност".

Ключови думи:

Румен Радев, Крим

