Прокурорите скочиха срещу вътрешния министър Иван Демерджиев. Това стана с официална позиция на Асоциацията на прокурорите в България.

Конкретният повод са изявленията на МВР-шефът след разпита на кърджалийския кмет Ерол Мюмюн. В тях Демерджиев директно обвини зам.-окръжния прокурор на Кърджали Дафин Каменов, че осуетявал действия на МВР, включително и по случая с Мюмюн. Вътрешният министър дори да се разбере, че ще се изпрати сигнал до и.ф. главния прокурор, ВСС, правосъдния министър. От своя страна Каменов се закани да съди Демерджиев.

Сега Асоциацията на прокурорите в България напада вътрешния министърq без обаче дори да му спомене и веднъж името. Прокурорите изразяват в писмото си "принципна загриженост от публичните изявления, с които се правят внушения за неправомерно поведение на конкретен прокурор, преди фактите да са установени по предвидения в закона ред".

Асоциацията на прокурорите се застрахова като твърди, че тя не коментира конкретни досъдебни производства и не се произнася по факти, които подлежат на проверка от компетентните органи. "Считаме, обаче за необходимо да напомним, че независимостта на прокурора при изпълнение на служебните му правомощия е гаранция за законност, обективност и безпристрастност, а не лична привилегия", пишат от организацията.

"Когато държавен орган разполага с данни за нарушение, престъпление или дисциплинарно укоримо поведение от страна на магистрат, тези данни следва да бъдат предоставени по установения ред на компетентните институции. Публично внушаване на вина или недобросъвестност преди приключване на съответната проверка създава риск от недопустим натиск върху съдебната власт и накърнява доверието в институциите", нападат още прокурорите и натъртват, че процесуалните действия и актове на прокурора следва да бъдат оценявани единствено през закона.

Те разясняват, че "институтът на отвода е законова гаранция за безпристрастност и не може сам по себе си да бъде представяна като възпрепятстване на разследване без конкретни и проверени факти". Повод за техните твърдения са изявленията на Демерджиев, че чрез отводи са се осуетявали действия на МВР.

Накрая Асоциацията на прокурорите "призовава за институционален тон, уважение към разделението на властите и въздържане от публични оценки, които могат да засегнат независимостта и професионалната репутация на магистратите преди фактите да бъдат установени по надлежния ред".