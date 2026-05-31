"Правя всичко необходимо да се запозная със случаите "Петрохан" и "Околчица", но имам сериозно съмнение, че до момента е събрана цялата информация", заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред бТВ. За него е странно как основен свидетел е разпитан и пуснат да напусне България и да отиде чак в Мексико. Той има предвид приятеля на Иво Калушев Деян Илиев, който открива трите тела на хижа "Петрохан".

Според Демерджиев прокуратурата е неглижирала първите сигнали преди трагедията. "Те са приключени по неубедителен начин". Демерджиев заяви, че ще се срещне с майките на загиналите Калушев и Николай Златков. Стела Майсторова и Ралица Асенова днес сутринта те бяха в бТВ и се оплакаха, че не им дават материали от разследването, макар че минаха 5 месеца. Демерджиев заяви, че министърът няма право да предоставя материали, балистична експертиза и пр. "Това е право само на наблюдаващия прокурор", подчерта министърът. "Иначе съм готов да чуя цялата информация, която имат майките", каза той и допълни, че "към момента няма данни, които да водят към друга версия, различна от основната. Но ще направим всичко възможно да осигурим свидетелите".