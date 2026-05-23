Съдът отмени глоба на Демерджиев от 10 000 лв. за анекса за паспортите

Административният съд в София отменя наказателното постановление, с което вътрешният министър Иван Демерджиев е глобен с 10 000 лв. от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Това видя "Сега" в съдебните регистри.

Съдия Галин Несторов е постановил решението на 21 май, броени дни след заседанието по делото, проведено на 8 май. А прокурорът, явил се на процеса - Милен Ютеров, пледира в полза на Демерджиев.

Историята накратко: през 2018 г. е открита обществена поръчка за проектиране, изграждане и управление на "Система за издаване на български лични документи поколение 2019". На 22 декември 2022 г. Демерджиев слага подпис под договора с обединението "Мюлбауер Ай Ди Сървисиз ГМБХ-СТ" като министър на вътрешните работи. Общата стойност на поръчката е 303 540 675 лв. с ДДС. Веднага след подписването, изпълнителят иска индексация и замяна на оборудване поради пандемията от COVID-19, войната в Украйна и инфлацията, довели до спиране от производство на модели и скок в цените. На 2 юни 2023 г. е подписан анекс, с който цената се увеличава с 81 490 549 лв. с ДДС. По това време Демерджиев все още е служебен вътрешен министър.

АДФИ прави проверка и стига до извод, че договорът е изменен неправомерно, без да са налице непредвидими обстоятелства. На министъра е наложена глоба от 10 000 лв., която той обжалва, но като първа инстанция Софийският районен съд потвърждава. Демерджиев обжалва и така казусът стига до Административен съд - София-град, който действа като последна инстанция в случая.

Съдия Несторов отмяна решението на Софийския районен съд, като приема, че пандемията и войната са непредвидими обстоятелства и никой не е могъл да знае точните им измерения върху цените и доставките към момента на подаване на офертата през 2019 г. В решението се казва още, че възложителят е действал добросъвестно и е използвал одобрената от Министерския съвет методика за индексация. Следователно липсва административно нарушение. Така АДФИ е осъдена и да заплати на Демерджиев 1000 евро за разноските му за адвокат.

Заради същия договор Демерджиев беше набързо пратен и на съд от прокуратурата, докато реално беше в опозиция. Тогава той обвърза обвиненията с това, че е разкрил влиянието на санкционирания от САЩ и Великобритания за корупция Делян Пеевски в МВР, както и разпънатия чадър върху контрабандата.

Докато Демерджиев беше кандидат за депутат, делото беше спряно. С избирането му за вътрешен министър обаче е размразено. След като съдът го върна на прокуратурата, то е обратно на етап "разследване".