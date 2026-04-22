Демерджиев: Още гнили ябълки на ключови постове трябва да напуснат

Още гнили ябълки в прокуратурата трябва да напуснат ключовите си постове, където са насадени от Борислав Сарафов. Това обяви бившият правосъден и вътрешен министър Иван Демерджиев, който е една от най-ключовите фигури в спечелилата пълно парламентарно мнозинство формация на Румен Радев. Той говори пред Би Ти Ви часове след като даде ултиматум на Сарафов да напусне поста на и.ф. главен прокурор още днес, който бързо го послуша, подаде оставка пред Прокурорската колегия на ВСС и беше веднага освободен.

Демерджиев не обясни кого точно има предвид под гнили ябълки и клика на Сарафов, които също трябва да напуснат местата си. Помолен да коментира новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, бившият МВР шеф каза, че всичко, различно от Сарафов, е по-добро, защото именно той е символ на пеевщината в прокуратурата. Демерджиев не даде знак, че е против Сарафов да си стои зам.главен прокурор и директор на Националната следствена служба, каквито постове той запази. Не стана ясно защо той не става за главен прокурор, но става за заместник и шеф на ключовата следствена служба.

Демерджиев обяви, че очаквано някакво раздвижване на важни преписки в прокуратурата след оставката на Сарафов, защото той бил щит на статуквото. Той каза, че днес е говорил с Румен Радев и коментирали как хората очакват справедливост и че те би трябвало да я дадат при своето управление. Думите му прозвучаха като закана към хора от предишното политическо статукво, защото те бяха в отговор на зададен на няколко пъти въпрос дали е истина, че Пеевски е правил опити да се договори по някакъв начин с Радев и “Прогресивна България”.

Демерджиев предупреди правителството да не прави резки действия в последните дни от управлението си, защото това стана практика на много кабинети. "Не е добра практика, когато знаеш, че си отиваш, да взимаш решения, които са важни и които имат последици дълго време след твоето управление", каза той.

Демерджиев даде да се разбере, че сега си взаимодействали със служебния кабинет, за да спасят плащания по Плана за възстановяване.

Сутрешният ултиматум на Демерджиев към Сарафов

"Що се касае до Сарафов - днес е последният шанс за оставка!". Този ултиматум даде с пост на страницата си във фейсбук рано сутринта в сряда Иван Демерджиев.

"Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно! И той и ВСС са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт. Твърде дълго това състояние продължава, рушейки доверието в прокуратурата и накърнявайки устоите на правовата държава!

Времето на удобни паузи, институционално снишаване и мълчаливи договорки свърши! Ако някой не го е разбрал, ще го усети съвсем скоро!", написа още Демерджиев.

Той добавя: "Всеки, който продължи да пази този модел, трябва да е наясно, че застава срещу закона и обществото с всички, произтичащи от това последици!"

Два дни по-рано Демерджиев призова настоящия служебен правосъден министър Андрей Янкулов да ограничи достъпа на Сарафов до неговия кабинет в Съдебната палата. "Категорично Сарафов трябва да бъде отстранен незабавно. Не виждам защо Янкулов пише постове в социалните мрежи, той е принципал на Главна дирекция "Охрана", която трябва да ограничи достъпа на Сарафов до кабинета му, тъй като мандатът му е изтекъл отдавна", обяви Демерджиев в интервю за Би Ти Ви.

Самият Янкулов обяви, че е против силово решаване на ситуацията със Сарафов.