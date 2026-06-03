ОПГ с лекари е източила НЗОК и НОИ чрез хиляди фиктивни пътеки

Петима души, сред които двама лекари, са задържани при акция срещу организирана престъпна група, източвала средства от Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт. Това съобщи окръжният прокурор Ваня Христева на специален брифинг Досъдебното производство се наблюдава от около месец от Окръжна прокуратура.

Пръв за операцията съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев още сутринта в Министерски съвет. "Установено е източване на НЗОК, използвани са около 3000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получили услуга по рехабилитация, разпитани са над 35 свидетели, задържани са шестима, повдигнати са пет обвинения", заяви Демерджиев.

Часове по-късно в Пловдив прокуратурата и МВР дадоха подробности. Петимата задържани са привлечени като обвиняеми за организиране и участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел, пране на пари и престъпления, свързани с неправомерно получаване на средства от Националната здравноосигурителна каса, заяви наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов.

Сред обвиняемите са двама практикуващи лекари, които според прокуратурата са използвали служебното си положение, за да получават средства от НЗОК чрез отчитане на фиктивни прегледи и медицински манипулации. Те са от пловдивски болници. Специалността на единият лекар е ортопедия, а на другия - физиотерапия.

В схемата са участвали и други лица, чиято роля била да набавят пациенти. На тях реално не били извършвани необходимите прегледи, но били насочвани към лечебни заведения, където им се назначавали рехабилитационни процедури.

Според събраните доказателства организатор на схемата е собственик на три центъра по физиотерапия. Два от тях се намират в Пловдив, а един - в Асеновград. Именно там са били набирани пациентите. След провеждане на рехабилитация, която всяко здравноосигурено лице има право да получи по линия на НЗОК, пациентите били насочвани към санаториуми за последващо лечение, финансирано отново с публични средства. Разследването е започнало в началото на 2026 г. след получаване на оперативна информация и касае една година назад.

Разследващите са установили две основни направления за източване на средства – чрез санаториално лечение и чрез клинични пътеки. Изготвяли се необходимите медицински документи, след което пациентите били насочвани към болнични заведения. Само по тази част от схемата щетите за бюджета се оценяват на около 500 000 евро.

Според прокуратурата финансовите щети са значително по-големи, тъй като държавата е заплащала както рехабилитационните процедури, така и престоя на пациентите в лечебните заведения.

Според директора на полицията Васил Костадинов се касае за 4 000 издадени направления. По случая са работили ОД МВР - Пловдив и ОД МВР - Смолян.

Разследването е установило и трети механизъм за неправомерно облагодетелстване. След изписването си от болниците част от пациентите били насочвани към друг член на групата, който им издавал болнични листове за по 14 дни.

Като пример от прокуратурата посочиха случаи с работници на български фирми в чужбина, които използвали отпуските си, за да получат болнични листове. Според държавното обвинение в редица случаи са били издавани документи с тежки диагнози, които не отговаряли на реалното здравословно състояние на лицата.