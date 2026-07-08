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Атанасова извади и справка от Турция за битката с Демерджиев

Днес, 20:13
Десислава Атанасова е качила тази снимка във Фейсбук през октомври м.г., за да благодари за пожеланията за рождения си ден.
Фейсбук/Десислава Атанасова
Десислава Атанасова е качила тази снимка във Фейсбук през октомври м.г., за да благодари за пожеланията за рождения си ден.

Конституционната съдийка Десислава Атанасова, за която вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе данни, че е пътувала с частен полет до Дубай със санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски, разпрати до медиите и документ от Турция, за да опровергае МВР-шефа.

Атанасова, която вече показа справка от СДВР, че в периода 5 - 8 април 2024 г. е летяла по маршрут София – Истанбул – София с граждански полети на турските авиолинии, сега публикува официално издадено удостоверение от Република Турция, Дирекция "Сигурност", Околийско управление Истанбул, което сочи, че е пребивавала единствено на територията на Турция и не е напускала пределите на страната между посочените два полета по маршрута София – Истанбул – София.

В становището на Атанасова, пуснато отново на бланка на КС, няма отговори и на твърденията на Демерджиев, че в това пътуване е ползвала както дипломатическия си паспорт, така и "обикновения".

Съдийката, която преди да стане конституционен съдия от парламентарната квота по времето на т.нар. "сглобка" между ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС, беше шеф на парламентарната група на ГЕРБ, обяснява, че има дипломатически паспорт, издаден от Министерството на външните работи. Правилата за ползване на този документ се определят от МВнР, сочи още тя, но не отговаря дали има право да го ползва за пътувания, които не са във връзка със службата ѝ (това обясни вчера бившият служебен вътрешен министър Емил Дечев).

Атанасова казва още, че не е била командировка в Турция, но не си е пускала и отпуск, защото в периода 5 – 8 април 2024 г. Конституционният съд не е провеждал заседания. Явно Атанасова смята, че работи единствено в заседателните дни, а в останалото време е свободна от работни ангажименти, за които получава солидна държавна заплата и още куп привилегии. В имуществената си декларация за 2024 г. тя е вписала 219 871 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи.

Няма обяснения и защо е дала "обикновения" си паспорт за унищожаване, преди да изтече срокът му. Още повече, че тя би трябвало да е притежавала дипломатически паспорт и като депутат (има право на това по закон), тоест тогава не е имала притеснения, че има два паспорта.

 

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Ключови думи:

Десислава Атанасова, Делян Пеевски, Иван Демерджиев

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