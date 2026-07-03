От 1 юли таванът ограничава много повече пенсии

Както и се очакваше, таванът на пенсиите вече ограничава парите на много повече пенсионери след осъвременяването по швейцарското правило от 1 юли. Това показва сравнение на "Сега" в онлайн статистическите справки на Националния осигурителен институт за месеците юни и юли. През юни точно 1738,40 евро получаваха 9195 пенсионери. Сега към тях са се присъединили нови 6622 възрастни, т.е. на тавана вече има 15 817 души. Това е увеличение на ощетените от ограничението със 72%.

Сред пенсионерите с максимална пенсия вероятно има неколцина, чиято пенсия е точно толкова в реален размер, но мнозинството са хора, които трябва да получават повече, но не могат, защото управляващите са решили да не пипат максималната пенсия. Така за тези пенсионери реално осъвременяването не е със 7,8%, а по-ниско.

В справките все още липсва разбивка спрямо новия размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, която беше увеличена от 1 юли от 322,37 евро на 347,51 евро. Има обаче любопитен детайл – през юни точно 322,37 евро получаваха 362 640 пенсионери, а сега на този размер са останали само седем души.

Най-интересното развитие обаче е при пенсиите над тавана. Те изненадващо са се удвоили – от десет на 20. Тъй като става дума за основен размер на пенсията, това може да бъдат само хора от няколко много тесни категории висши държавници и магистрати – тези, които са били президент и вицепрезидент, председател на Народното събрание, министър-председател или съдия в Конституционния съд. Най-логичното обяснение е, че покрай смяната на властта някои от тези държавници в пенсионна възраст са решили да се пенсионират. Това голямо увеличение на привилегированите прави още по-голямо впечатление на фона на замразените плащания за всички останали.

Под 322,37 евро след увеличението получават 428 335 пенсионери. Това са различни пенсии, които не са свързани с трудова дейност. През юни броят им беше по-голям – 447 711 души. Почти двойно са се увеличили хората с пенсии между 322,38 и 400 евро – от 439 753 на 727 343 души, като тук влизат и хората с минимална пенсия.

Очаквано, повече възрастни успяха да прескочат психологическата граница от 1000 евро пенсия. Те бяха 123 927 през юни, а сега са 152 883 души.