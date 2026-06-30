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От утре влизат в сила новите размери на пенсиите

Отпада ковид добавката за новите пенсионери

Днес, 14:21
Осъвременените пенсии ще бъдат по сметките на хората на 7 юли.
Pexels
Осъвременените пенсии ще бъдат по сметките на хората на 7 юли.

Утре влизат в сила новите размери на пенсиите, отпуснати до края на 2025 г., които са осъвременени по швейцарското правило със 7,8%. Също от утре при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва допълнителна сума от 30,68 евро или т. нар. „ковид добавка“. Пенсионерите, които имат ПИК на НОИ, вече знаят размерите си, защото те са актуализирани в профилите им още преди 2-3 дни.

Изплащането на осъвременените пенсии чрез пощенските станции ще се извърши от 7 юли (вторник) до 20 юли (понеделник) включително. Парите на пенсионерите, които получават преводи по банков път, ще бъдат налични по сметките им на 7 юли, съобщи НОИ.

Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по т. нар. „швейцарско правило“ ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 г., припомня осигурителният институт. От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг/съпруга или т. нар. „вдовишка добавка“.

Със същия процент ще бъде осъвременен и минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, който от 322,37 евро ще нарасне на 347,51 евро. Коригирани нагоре ще са и производните от този размер минимални размери на другите трудови пенсии - пенсиите за стаж и възраст при непълен осигурителен стаж, инвалидните пенсии, наследствените пенсии и др.

На увеличение със 7,8% от 1 юли 2026 г. подлежи и социалната пенсия за старост, която става 183,81 евро. Нейното повишение ще се отрази на редица други пенсии и добавки, чиито размери се определят като процент от социалната пенсия за старост. Социалната пенсия за инвалидност е между 130 и 160% от социалната. Пенсията за военна инвалидност е между 115 и 160% от социалната. За гражданска инвалидност е между 115 и 150%. Персоналните пенсии са 90% от социалната.

От 1 юли заради социалната пенсия ще се увеличат и две добавки към пенсиите – добавката за чужда помощ, изплащана на хора с увреждания, както и добавките за ветераните от войните. Добавката за чужда помощ е 75% от социалната пенсия, т.е. става 137,86 евро. Добавката за ветераните от войните е в размер на цялата социална пенсия за старост, като тя се изплаща към други пенсии, дори когато те са на тавана на пенсиите.

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