Бизнесът поиска отмяна на минималната пенсия

БГНЕС Тристранката ще заседава за личните осигуровки на държавните служители за втори път в последните няколко дни – миналата седмица обсъжда предложение на опозицията, а днес ще дебатира по проекта на правителството.

С протест и революционни идеи започна същинската част от приемането на бюджетните закони. Днес трите проекта - на държавния бюджет и на бюджетите на държавното обществено осигуряване и здравната каса, се обсъждат в тристранката между правителство, работодатели и синдикати, като вече се създава и очакване за преразглеждане на някои намерения.

В началото на заседанието вицепремиерът Гълъб Донев обяви, че са чули критиката за липсата на достатъчно амбиция и смелост за бюджета за 2026 г., както и притесненията на протестиращите държавни служители. Въпросите, които те избраха да поставят на протеста, тепърва ще бъдат дискутирани в рамките на тристранния диалог, обеща той. Очакванията за бюджет за тази година са различни и често нереалистични. Чуваме всяко становище и внимателно разглеждаме всяко предложение, каза Донев, цитиран от БТА.

Преди тристранката синдикатите свикаха предупредителен протест на малка група държавни служители, сред които се забелязаха и дипломатически служители от Външно министерство. Основният повод за протеста на КНСБ и КТ "Подкрепа" е политиката по доходите – свиването на разходите за заплати в публичната администрация и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители. КНСБ е против личните осигуровки, защото изтъква ограниченията за държавния служител сега и направо иска да се отмени законът за държавния служител, за да се приравнят държавните служители на тези по трудов договор. Това би върнало добавката им за клас, правото на колективно договаряне и т.н. КТ "Подкрепа" подкрепя от доста време личните осигуровки, но срещу пълна компенсация. Това означава по-висок осигурителен доход за държавните служители, което на свой ред ще увеличи разходите за пенсии и обезщетения. Като цяло – спестеното от тази мярка ще е малко, но експертите я подкрепят като принципна, защото ще изравни осигуряването за всички. Има даже изчисления, че разходите ще се увеличат.

В другата крайност са работодателите, като АИКБ излезе с доста радикални идеи - да се преразгледа швейцарското правило и да се отмени минималната пенсия. "Когато осигурителният доход расте в пъти по-бързо от инфлацията, индексацията по швейцарското правило води до значително реално нарастване на пенсиите, което системата не може да финансира устойчиво със собствените си осигурителни приходи. При тези условия нашата позиция е, че индексацията на пенсиите следва да бъде ограничена до компенсиране на инфлацията, докато не бъде възстановена финансова устойчивост на системата и ясната връзка между осигурителния принос и размера на пенсията", коментират от организацията за швейцарското правило.

За минималната пенсия АИКБ смята, че тя трябва да се премахне. "Всеки осигурен следва да получава пенсия, съответстваща на реалния му осигурителен принос. Когато лица с различен принос получават еднакъв размер на пенсията поради административно определен минимум, се нарушава основният принцип на общественото осигуряване. Минималната пенсия има по същество социален характер и следва да бъде изведена от пенсионната система", смятат от работодателската асоциация. Оттам коментират, че са за отпадане на ковид добавката не само за бъдещите пенсионери, а от всички пенсии. Тези идеи трудно ще срещнат подкрепа, защото на практика означават намаление на пенсии.

БСК настоява да се отложи вдигането на максималния осигурителен доход до приемането на редовен бюджет за 2027 г. Организацията иска и ръстът на минималните осигурителни прагове да се ограничи до приемането на редовен бюджет за 2027 г. АИКБ пък направо иска те да отпаднат като отживелица и всеки да се осигурява на реалния си доход. Това следва да е така, но много фирми не осигуряват служителите си върху реалните доходи, а сивият сектор продължава да бъде по някои нови оценки дори над 30%. Бизнесът обаче смята, че праговете заместват реалния контрол.

И двете бизнес асоциации приветстват запазването на данъчно-осигурителната тежест. БСК отбелязва като положителна стъпка също и ключовите промени в Кодекса на труда в изчислението на трудовия стаж, за които "Сега" писа.

АИКБ се обявява против личните вноски за държавните служители да се компенсират с увеличение на заплатите. "Подобно компенсиране би обезсмислило реформата. То би довело до увеличение на брутните възнаграждения в публичния сектор, до по-висок осигурителен доход и съответно - до по-високи бъдещи осигурителни и пенсионни права, без реална тежест за самите осигурени лица. Така вместо възстановяване на справедливостта между публичния и частния сектор, би се създало ново предимство за публичния сектор, финансирано от данъкоплатците и от реалната икономика.

Очаквайте подробности от заседанието на тристранката