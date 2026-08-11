В 8 области средната пенсия надхвърли 500 евро

Само в осем области средната пенсия успя да надхвърли 500 евро след осъвременяването по швейцарското правило от 1 юли, показват онлайн статистическите справки на Националния осигурителен институт за август. Размерът на пенсията е най-тясно свързан с получаваните доходи през трудовия живот, така че София логично е значително по-напред от останалите. Средната пенсия в столицата е 631,02 евро, като в тези данни е използван основният размер на пенсията без добавките.

На второ място по високи пенсии е Бургас – 555 евро средна основна пенсия. Следва Перник, където благодарение на мините пенсията достига 541,70 евро. Друга област със силна енергетика – Стара Загора, идва на четвърто място с 538,43 средна пенсия. Във Варна средната пенсия е 535,65 евро. В Софийска област средната пенсия е 523,69 евро. В Кюстендил – друга област, в която работеха мини, е 521,11 евро. Във Враца е 505,16 евро, като тук по-високата средна стойност е благодарение на АЕЦ "Козлодуй".

На другия полюс са Кърджали, Разград и Силистра. Кърджали е единствената област, където средната пенсия не може да стигне дори 400 евро – нивото там е 386,24 евро при 347,51 евро минимална пенсия. В Силистра средната пенсия е 410,73 евро, а в Разград – 411,04 евро. Средната пенсия, изплащана в Турция, е 345,39 евро. Средното ниво на изплащаните в чужбина пенсии по европейски регламенти и споразумения е 434,26 евро.

Увеличават се хората, чиято пенсия е ограничена от тавана. Те вече са 15 863 души, след като преди осъвременяването бяха 9195, а през юли достигнаха 15 817 души. Най-много хора с 1738,40 евро пенсия има в София – 6834 души. В Бургас са 1404, във Варна – 1131, в Пловдив – 976 евро, а във Враца – 965.

Най-малко пенсионери с максимална пенсия има в Силистра – 36 души. В Разград са 48, във Видин – 54, а в Търговище – 57 души. Дори в Турция има осем души на тавана. В чужбина пък НОИ изплаща 107 максимални пенсии.

Двата пола са много неравностойни по отношение на максималната пенсия – жените са едва 2714, а мъжете са мнозинство – 13 149.