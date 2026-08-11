Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В 8 области средната пенсия надхвърли 500 евро

Най-малко вземат възрастните в Кърджали, Разград и Силистра

Днес, 06:31
Пенсионерите вече са 2 069 957 души.
Pixabay
Пенсионерите вече са 2 069 957 души.

Само в осем области средната пенсия успя да надхвърли 500 евро след осъвременяването по швейцарското правило от 1 юли, показват онлайн статистическите справки на Националния осигурителен институт за август. Размерът на пенсията е най-тясно свързан с получаваните доходи през трудовия живот, така че София логично е значително по-напред от останалите. Средната пенсия в столицата е 631,02 евро, като в тези данни е използван основният размер на пенсията без добавките.

На второ място по високи пенсии е Бургас – 555 евро средна основна пенсия. Следва Перник, където благодарение на мините пенсията достига 541,70 евро. Друга област със силна енергетика – Стара Загора, идва на четвърто място с 538,43 средна пенсия. Във Варна средната пенсия е 535,65 евро. В Софийска област средната пенсия е 523,69 евро. В Кюстендил – друга област, в която работеха мини, е 521,11 евро. Във Враца е 505,16 евро, като тук по-високата средна стойност е благодарение на АЕЦ "Козлодуй".

На другия полюс са Кърджали, Разград и Силистра. Кърджали е единствената област, където средната пенсия не може да стигне дори 400 евро – нивото там е 386,24 евро при 347,51 евро минимална пенсия. В Силистра средната пенсия е 410,73 евро, а в Разград – 411,04 евро. Средната пенсия, изплащана в Турция, е 345,39 евро. Средното ниво на изплащаните в чужбина пенсии по европейски регламенти и споразумения е 434,26 евро.

Увеличават се хората, чиято пенсия е ограничена от тавана. Те вече са 15 863 души, след като преди осъвременяването бяха 9195, а през юли достигнаха 15 817 души. Най-много хора с 1738,40 евро пенсия има в София – 6834 души. В Бургас са 1404, във Варна – 1131, в Пловдив – 976 евро, а във Враца – 965.

Най-малко пенсионери с максимална пенсия има в Силистра – 36 души. В Разград са 48, във Видин – 54, а в Търговище – 57 души. Дори в Турция има осем души на тавана. В чужбина пък НОИ изплаща 107 максимални пенсии.

Двата пола са много неравностойни по отношение на максималната пенсия – жените са едва 2714, а мъжете са мнозинство – 13 149.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пенсии, таван на пенсиите

Още новини по темата

Кабинетът все пак обсъжда повдигане на тавана на пенсиите
13 Юли 2026

Има бум на нови пенсионери заради края на ковид добавката
07 Юли 2026

От 1 юли таванът ограничава много повече пенсии
04 Юли 2026

Пенсиите влизат в бюджетна ледена епоха
02 Юли 2026

От утре влизат в сила новите размери на пенсиите
30 Юни 2026

Бизнесът поиска отмяна на минималната пенсия
29 Юни 2026

"Прогресивна България" иска одит на парите за пенсионерите и хората с увреждания
28 Юни 2026

Социалният министър заяви реформи на ТЕЛК и пенсиите
17 Юни 2026

Назад към пенсионната реформа!
11 Юни 2026

13 млн. евро ще се спестят от ковид добавката за новите пенсии
09 Юни 2026

Социалната пенсия за старост става 183,81 евро
08 Юни 2026

Демерджиев: 1098 служители на МВР са навършили пенсионна възраст

03 Юни 2026

Обрат с пенсиите – няма да се вземат по 2,39 евро от увеличението
03 Юни 2026

Как пенсионерите станаха олигарси
03 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки