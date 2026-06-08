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Социалната пенсия за старост става 183,81 евро

08 Юни 2026
И социалните пенсии ще получат 7,8% от 1 юли.
Pixabay
И социалните пенсии ще получат 7,8% от 1 юли.

И последният вид пенсия от държавното обществено осигуряване вече има ясен размер от 1 юли. Кабинетът предлага социалната пенсия за старост да се увеличи от 170,51 евро на 183,81 евро месечно. Увеличението е точно 7,8%, колкото и за останалите пенсии. Социалната пенсия за старост се определя с постановление на Министерския съвет, а от нея зависят още няколко вида пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

Минималната пенсия също се определя отделно - размерът й трябва да се посочи в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Понеже такъв няма, парламентът гласува размера й през удължителния закон. Тя се увеличава от 322,37 евро на 347,51 евро.

Другите пенсии едва не останаха с по-малко увеличение заради неочакваната идея да се извади добавката за ковид от размера, който ще се осъвремени със 7,8%. Управляващите обаче се отказаха да го правят и така за всички увеличението ще е със 7,8%. То обаче се отнася само до пенсии за трудова дейност, отпуснати до края на 2025 г. Освен това, добавката отпада за новите пенсии, които ще се отпускат след 1 юли.

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Ключови думи:

пенсии, социална пенсия за старост

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