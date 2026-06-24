Кабинетът увеличи и пенсиите без трудов стаж

Социалната пенсия за старост става 183,81 евро от 1 юли, реши днес правителството. С това пенсионната система е окончателно готова за осъвременяването по швейцарското правило от 1 юли. То ще е със 7,8%, като същият процент се прилага и за пенсиите, които не са свързани с трудова дейност. Сега социалната пенсия за старост е 170,51 евро, т.е. увеличението е с около 13 евро.

Социалната пенсия се полага на хора, навършили 70-годишна възраст, които нямат друг вид пенсия поради липса на стаж. За нея има доходен критерий – към датата на навършване на възрастта доходът на член от семейството трябва да е под 30% от сбора на линията на бедност за последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото, доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението.

Тази година линията на бедност е 390,63 евро, а една трета от нея е 117,189 евро. Социалната пенсия е едно от много социални плащания, които се отпускат според линията на бедност, но само според една малка част от нея. Това неизменно поражда въпроса защо въобще линията на бедност се определя в този размер, след като подпомагането се преценява от много по-ниска база.

Със социалната пенсия за старост са свързани още няколко вида пенсии. Социалната пенсия за инвалидност е между 130 и 160% от социалната. Пенсията за военна инвалидност е между 115 и 160% от социалната. За гражданска инвалидност е между 115 и 150%. Персоналните пенсии са 90% от социалната. Общо доходите на над 163 000 българи ще бъдат увеличени с днешното решение, посочи социалният министър Наталия Ефремова.

ДОБАВКИ

От 1 юли заради социалната пенсия ще се увеличат и две добавки към пенсиите – добавката за чужда помощ, изплащана на хора с увреждания, както и добавките за ветераните от войните, каза Ефремова. Добавката за чужда помощ е 75% от социалната пенсия, т.е. става 137,86 евро. Полага се на пенсионери с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на които е определена чужда помощ.

Добавката за ветераните от войните е в размер на цялата социална пенсия за старост, като тя се изплаща към други пенсии, дори когато те са на тавана на пенсиите. Полага се на хора, които като военнослужещи са взели непосредствено участие в бойни действия по време на война, водена от българската държава в защита на националните интереси и териториалната цялост на Република България, пише в закона за ветераните от войните. Качеството на ветеран от войните се удостоверява от Държавна агенция "Архиви".

ДРУГИТЕ ПЕНСИИ

Въпреки че всички видове пенсии ще бъдат осъвременени от 1 юли със 7,8%, не всички пенсии всъщност ще получат увеличение. Това е така, защото швейцарското правило се прилага само за пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година. Швейцарското правило гласи, че осъвременяването се прави с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Швейцарското правило не се прилага и за тавана на пенсиите – той стои 1738,40 евро, и ще остане толкова, ако правителството не планира да го увеличи с бюджетните закони, чието представяне се очаква днес.

Размерът на минималната пенсия също се определя със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка година. За нея депутатите вече гласуваха да се увеличи от 322,37 евро на 347,51 евро от 1 юли през удължителния закон.