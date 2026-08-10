"ЕМКО": Изключено е взривът край Трявна да е от човешка грешка

От оръжейната фирма „ЕМКО“ ООД, чийто собственик е Емилиян Гебрев, изключиха вероятността човешка грешка да е причината за взривовете в неин склад край Трявна. Без да посочват директно, че инцидентът може да е умишлен и чрез диверсия, от дружеството припомнят няколко предишни инциденти, които службите и прокуратурата или разследват безуспешно с години, или пък обясняват, че са извършени от група от руското военно разузнаване ГРУ, която обаче не може да бъде открита.

"На 10 Август 2026г. около 10:30 ч., в складова база на компанията „ЕМКО“ ООД, в района на град Трявна, възникна инцидент. Няма пострадали, няма засегнат горски фонд, няма замърсяване на околната среда, както и чужда собственост. Причините за инцидента се изясняват, съвместно с компетентните власти. Изключва се човешка грешка", написаха от фирмата в официално съобщение.

"Използваме случая, да напомним, за подобни инцидентни, в складови обекти на компанията през 2011 г., 2022 г., 2023 г. Подобни бяха инцидентите през изминалите петнайсетина години и при други производители на отбранителна продукция, в това число ВМЗ-Сопот, през пролетта на 2015 г.", пишат още от фирмата и добавят: "Разследванията на тези инциденти и до днес, са в задънена улица, въпреки всички наши призиви за резултат". ;

По-късно шефът на обекта Славчо Димиев обяви, че и те засега нямат данни за външна намеса при пожара и последвалия взрив. Той смята, че можело да е от самозапалване на барутен заряд и обяви, че пожарът е вървял отвътре навън.

Малко преди него вътрешният министър Иван Демерджиев, който беше на място, обяви че към момента няма никаква данни за външна намеса. Той обяви, че обектът има външно наблюдение и дори антидрон система. Така Демерджиев опроверга появилите се информации, че складът може да е атакуван с дрон. Вътрешният министър на практика обаче отрече и първоначалната версия, че можело да е тръгнал огъня от превозно средство до склада. Той каза, че и за тази версия няма данни, както и че въпросното превозно средство е вътрешно и обслужва отделните постройки. Демерджиев обясни, че в склада е имало боеприпаси от различен вид, но отказа да конкретизира какви точно.

Часове по-рано стана известно, че взривове са избухнали във военния завод на "ЕМКО" в Белица, край Трявна. Затова дори беше задействана Националната система BG-ALERT за опасност, съобщи кметът на Община Трявна Денчо Минев на профила си във "Фейсбук".

"Информирам всички жители на община Трявна, че вследствие на запален камион има взривове в част от складовете на завода за боеприпаси в село Белица. До установяване на точните причини за аварията, достъп до зоната не се допуска. Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарна и полиция. В непрестанна връзка сме с органите на реда, областен управител на област Габрово", допълни Минев.

Кабинетът и спецслужбите се стреснаха от взрива в складовете на Гебрев Българското правителство и специалните служби се стреснаха от взривовете в складовете на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, който дойде само дни след кабинетът обяви, че се готви да се включи в коалицията на снарядите за Украйна.

Според кмета на Трявна, към момента няма информация за жертви и пострадали. Поради обгазяване и замърсяване на въздуха той призовава хората да затварят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито. "Към мястото пътуват и екипи на РИОСВ - Велико Търново за измерване качеството на въздуха.", обяви кметът.

Издирваме в Европа 6 руснаци заради взрив на склад на Гебрев Съд одобри издаването на европейски заповеди за арест (ЕЗА) за шестима руски граждани, обвинени в тероризъм заради четири взрива, извършени в периода от 2011 г. до 2020 г. в складове за боеприпаси, намиращи се на територията на България.

Според местните хора, взривът се е чул в район от около 15 км. Били са разтърсени дори прозорците и мебелите. Областният управител на Габрово Кристина Сидерова обяви, че са били евакуирани около 300 души, които са работели във въпросния цех в момента. Районът на взривовете е отцепен и полицията е направила КПП-та.

Взривът във военния завод на "ЕМКО" край Трявна е избухнал в едно от халетата там. Последвал е и пожар. Изясняват се причините за инцидента, но той се е случил през деня в процес, при който е имало работници на място. Така че смятаме, че причините по-скоро са вътрешни. Заяви още по обяд в Пловдив пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и посочи, че на място са насочени екипи на пожарната, полицията, Спешна помощ и жандармерията.

"Евакуирани са работниците. До момента няма данни за пострадали. Продължаваме да действаме там с евакуация на близките населени места. Създали сме организация да се ограничи пожарът. Изясняват се причините за инцидента, но той се е случил през деня в процес, при който е имало работници на място. Така че смятаме, че причините по-скоро са вътрешни. В едно от халетата е взривът. Правим всичко възможно да ограничим пожара. Ще направим всичко възможно огънят да бъде локализиран там на място и да не се стигне до пренасяне на пламъците", добави вътрешният министър. По-късно самият той обяви, че пожарът е локализиран и няма опасност от разрастване.