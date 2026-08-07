Млад пилот на "МиГ-29" скочи на премиера заради липса на пари и полети

Младият пилот на "МиГ-29" старши лейтенант Радостин Влайчовски обвини настоящия премиер Румен Радев за липсата на достойно заплащане, часове за летене, годни самолети и каквато и да е перспектива. Иронията в случая е, че настоящият премиер и доскорошен президент започна кариерата си във властта с подобни тези през 2015 г., когато пилотите от "Граф Игнатиево" се бунтуваха, а Радев напусна театрално ръководния пост във Военновъздушните сили. През 2017 г. и 2020 г. той като президент застана зад тогавашни недоволства на пилоти, един от които очевидно сега се обръща срещу него с аргументите, че не прави нищо за младите летци.

"Чичо Румене, здравей! Имам да ти казвам няколко неща- тъй като съм много млад авиатор/като теб/ с има-няма 200 часа общ нальот, реших да скоча в твоя самолет- любимият ни български и красив МиГ-29. Той е малко старичък, но пък е доказал себе си неведнъж. Е, малко е и "Франкенщайн" с два различни двигателя - един полски и един руски, ама имах надеждата, че ще лети и с мен. Понеже все още съм млад и зелен - сгреших.", започва посланието си към Радев Влайчовски в пост във “Фейсбук”.

В него той обявява, че сам е взел решението да напусне Министерство на отбраната, разочарован от организацията на работа и възможностите за реализация на младите пилоти. Влайчовски засяга болезнени теми със заплащането, унизително малкия брой летателни часове, акцентирайки как старите офицери подрязват крилете на младите.

"Чичо Румене, като антоним на Робин Худ взимаш повече от бедните, за да станат по-бедни, и даваш на богатите, за да са още по-богати. Трудно е, знам. Ще ти разкажа как минаваше един мой работен ден и от какво ще бягам скоро. Понеделник - работният ден ми започваше в 7:45. Разбира се, с лека дрямка или почивка докъм 10:30-10:45. Следва подготовка от заместник-командира с предстоящите задачи за седмицата - от 11:00 докъм 11:20. Там разбирах, че ще летя през седмицата едни 30 минути в повечето случаи /40-часова работна седмица/. От 11:20 докъм 15:45 обядвах и чаках да си тръгна. От вторник до петък чаках да изпълня тези 30 минути полет на L-39ZA и прекарвах времето си в четене на книжки и "скролване" из социалките", разказва младият пилот.

Той обяснява и как минават почивните му дни. "На 34 години съм офицер/старши лейтенант/ и имам 34 дни платен годишен отпуск /с всяка година растат с един ден до 40/. Полагат ми се и като пилот и рискова работна среда още 14 дни в годината. Задължително ходех и всяка година по две седмици командировка, за да се възстановя от преумората на работа на Боровец. Така минаваше моята служба в името на Родината. Така служат и по-младите ми колеги", пише той..

Влайчовски е публикувал в края на текста си и саркастичен колаж – Радев се възкачил върху рамената на ген. Русев и министър Димитър Стоянов, а те с измъчени лица крепят безценния товар.

Изявата на младия пилот трудно ще може да бъде повод за санкции от страна на командирите му за нарушаване на някакви правила и норми, защото само преди седмица военният министър Димитър Стоянов отговори на депутатско питане, че на личните си страници в социалните мрежи военните могат да пишат и публикуват каквото си искат. Стоянов направи това по повод постове на шефа на Военновъздушните сили ген.Николай Русев.

И Румъния, и Испания ще помагат за пазене на българското небе

Военновъздушните сили на България, Румъния и Испания подписаха тристранно техническо споразумение за изпълнение на презгранични операции по охрана на въздушното пространство (Air Policing) на НАТО.

В рамките на Интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана (NATINAMDS) самолетите на Испания ще могат да изпълняват задачи по въздушно патрулиране във въздушното пространство на Румъния, където са разположени към момента, и в българското въздушно пространство при необходимост.

Изпълнението на съвместни мисии по Air Policing с други държави-членки на НАТО е част от механизмите на Алианса, за гарантиране на въздушната сигурност на държавите от Източния фланг. То допринася за задълбочаване на сътрудничеството в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана между съюзниците и за повишаване на способностите за колективна отбрана, пишат от МО.