Радев "забрани" да го критикуват от плажа

ЕПА/БГНЕС Премиерът недоволства, че политиците от опозицията го критикуват дори когато са във ваканция.

Мнозина смятаха, че по безпардонност и самохвалство Бойко Борисов е "върхът", но сегашният премиер е на път да го надмине.

В началото на заседанието на МС Румен Радев насмете задочно опозицията, че го критикува "от плажа", докато неговите министри и депутати се бъхтят неуморно, за да наваксат "проспаните години на безхаберие и политическа немощ". Премиерът обясни, че правителството му е пожънало големи успехи с европейските средства и че, за разлика от други, не лъже партньорите от ЕС и не дава празни обещания на народа.

Тези твърдения звучат нелепо на фона на реалните факти. Ето съвсем прост пример - "неуморните" депутати от "Прогресивна България", който уж щяха да работят без почивка, досущ като колегите си от опозицията, гласуваха "за" и парламентът излезе в лятна ваканция.

"Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно. През миналата седмица България получи 1 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост - за важни проекти: от детски градини и саниране, през метрото и медицинските хеликоптери, до батерии за съхраняване на енергия", отчете гордо Радев.

Всъщност зад отпускането на тези средства стои трудът и на предишни правителства. По повод на новината за преведения милиард бившият служебен премиер Андрей Гюров припомни: "Трябваше да отчетем изпълнението на 25 етапа и цели. Костваше много работа и усилия на министрите и екипите от кабинета, който ръководих."

Радев се похвали днес, че в изминалите седмици правителството му е успяло да предоговори някои ангажименти по ПВУ. И даде пример - от реформата във ВиК сектора отпаднало въвеждането на такса "водомер". Като новак в работата премиерът явно не знае, че въпросната такса е искане на ВиК дружествата, а не повеля на Брюксел.

"Ние не лъжем нашите европейски партньори и не даваме празни обещания, а търсим варианти за стойностни реформи и проекти при защита на българския интерес", декларира лидерът на "Прогресивна България" с патоса на партиен ръководител от ерата на социализма.