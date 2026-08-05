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Радев "забрани" да го критикуват от плажа

Премиерът си присвои всички заслуги за преведените пари по ПВУ

05 Авг. 2026
Премиерът недоволства, че политиците от опозицията го критикуват дори когато са във ваканция.
ЕПА/БГНЕС
Премиерът недоволства, че политиците от опозицията го критикуват дори когато са във ваканция.

Мнозина смятаха, че по безпардонност и самохвалство Бойко Борисов е "върхът", но сегашният премиер е на път да го надмине. 

В началото на заседанието на МС Румен Радев насмете задочно опозицията, че го критикува "от плажа", докато неговите министри и депутати се бъхтят неуморно, за да наваксат "проспаните години на безхаберие и политическа немощ". Премиерът обясни, че правителството му е пожънало големи успехи с европейските средства и че, за разлика от други, не лъже партньорите от ЕС и не дава празни обещания на народа.

Тези твърдения звучат нелепо на фона на реалните факти. Ето съвсем прост пример  - "неуморните" депутати от "Прогресивна България", който уж щяха да работят без почивка, досущ като колегите си от опозицията, гласуваха "за" и парламентът излезе в лятна ваканция.       

"Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно. През миналата седмица България получи 1 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост - за важни проекти: от детски градини и саниране, през метрото и медицинските хеликоптери, до батерии за съхраняване на енергия", отчете гордо Радев.

Всъщност зад отпускането на тези средства стои трудът и на предишни правителства. По повод на новината за преведения милиард бившият служебен премиер Андрей Гюров припомни: "Трябваше да отчетем изпълнението на 25 етапа и цели. Костваше много работа и усилия на министрите и екипите от кабинета, който ръководих." 

Радев се похвали днес, че в изминалите седмици правителството му е успяло да предоговори някои ангажименти по ПВУ. И даде пример - от реформата във ВиК сектора отпаднало въвеждането на такса "водомер". Като новак в работата премиерът явно не знае, че въпросната такса е искане на ВиК дружествата, а не повеля на Брюксел.  

"Ние не лъжем нашите европейски партньори и не даваме празни обещания, а търсим варианти за стойностни реформи и проекти при защита на българския интерес", декларира лидерът на "Прогресивна България" с патоса на партиен ръководител от ерата на социализма. 

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Ключови думи:

Румен Радев, ПВУ, ваканция

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