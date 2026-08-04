Дупката в хазната се сви леко след четвъртия транш по ПВУ

Дефицитът в държавния бюджет по предварителни данни в края на юли е 2,2 млрд. евро или 1,7% от прогнозния БВП, обяви Министерство на финансите.

В сравнение с предния месец юни дупката в хазната малко се е позатворила, тъй като тогава бе отчетен недостиг от 2,4 млрд. евро (1,9 % от прогнозния БВП).

За подобрението на бюджетното салдо на месечна база за юли влияние оказа полученото от Европейската комисия на 31-ви юли четвърто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в размер на 900 млн. евро, обясниха от финансовото министерство.

Оттам напомнят, че изпълнението на ПВУ трябва да приключи на 31 август и дотогава предстоят значителни по размер разплащания по проекти.

Постъпленията в бюджета за първите седем месеца на годината са в размер на 26,4 млрд. евро, което е 53,2% от годишния разчет и с 2,7 млрд. евро (11,3%) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват с 1,8 млрд. евро (9,3%), както и постъпленията от еврофондове и програми, които нарастват с 1,3 млрд. евро.

Разходите към юли 2026 г. са в размер на 28,6 млрд. евро, което е 50,3% от годишните разчети. За сравнение през миналата година те са били 25,9 млрд. евро към края на юли, което означава че тази година са с 10% по-големи. Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са заради увеличението на пенсии от 1 юли по швейцарското правило, увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., ръста на заплатите в публичната сфера с 5% от началото на 2026 г., както и значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост, и други.

Подробни данни за изпълнението на приходите и разходите към края на юли ще бъдат публикувани в началото на септември.