Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Дупката в хазната се сви леко след четвъртия транш по ПВУ

В края на юли държавните финанси са на червено с 2.2 млрд. евро, което е 1.7% от БВП

04 Авг. 2026
Pixabay

Дефицитът в държавния бюджет по предварителни данни в края на юли е 2,2 млрд. евро или 1,7% от прогнозния БВП, обяви Министерство на финансите.

В сравнение с предния месец юни дупката в хазната малко се е позатворила, тъй като тогава бе отчетен недостиг от 2,4 млрд. евро (1,9 % от прогнозния БВП).

За подобрението на бюджетното салдо на месечна база за юли влияние оказа полученото от Европейската комисия на 31-ви юли четвърто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в размер на 900 млн. евро, обясниха от финансовото министерство.

Оттам напомнят, че изпълнението на ПВУ трябва да приключи на 31 август и дотогава предстоят значителни по размер разплащания по проекти.

Постъпленията в бюджета за първите седем месеца на годината са в размер на 26,4 млрд. евро, което е 53,2% от годишния разчет и с 2,7 млрд. евро (11,3%) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват с 1,8 млрд. евро (9,3%), както и постъпленията от еврофондове и програми, които нарастват с 1,3 млрд. евро. 

Разходите към юли 2026 г. са в размер на 28,6 млрд. евро, което е 50,3% от годишните разчети. За сравнение през миналата година те са били 25,9 млрд. евро към края на юли, което означава че тази година са с 10% по-големи. Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са заради увеличението на пенсии от 1 юли по швейцарското правило, увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., ръста на заплатите в публичната сфера с 5% от началото на 2026 г., както и значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост, и други.

Подробни данни за изпълнението на приходите и разходите към края на юли ще бъдат публикувани в началото на септември.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бюджетен дефицит, ПВУ

Още новини по темата

Радев "забрани" да го критикуват от плажа

05 Авг. 2026

Вдигането на данъци и осигуровки е неизбежно
27 Юли 2026

Пеканов: Глупаво е да ограничаваме дефицита в Конституцията

19 Юли 2026

Гълъб Донев допусна по-нисък дефицит от заложените 5.7% за 2026 г.
15 Юли 2026

Уви! Гълъб не е Орел! И никога няма да стане!
14 Юли 2026

Управляващите мислят да вдигнат законовия таван от 3% дефицит
07 Юли 2026

ГЕРБ заплаши да сезира КС за прекомерния дефицит
03 Юли 2026

И шефът на БНБ разкритикува бюджета на правителството на Радев
02 Юли 2026

Правителството се запъна и прие бюджета за 2026 г. без промени
01 Юли 2026

Хазната вече е на червено с над 2.5 млрд. евро
01 Юли 2026

Бюджетът бъка от грешки за милиони
27 Юни 2026

Радев и ПБ обвиняват в лицемерие критиците на бюджета
26 Юни 2026

Бюджетът среща мощен отпор от опозицията
25 Юни 2026

Икономисти попиляха проектобюджета на кабинета Радев
25 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки