ГЕРБ заплаши да сезира КС за прекомерния дефицит

"Заложеният дефицит от 5.7% в проектобюджета за 2026 г. е в нарушение на Закона за публичните финанси и това нарушение подлежи на обжалване пред Конституционния съд", предупреди в Народното събрание депутатът от ГЕРБ Теменужка Петкова.

ГЕРБ заплаши да сезира Конституционния съд за прекомерния дефицит, заложен в проектобюджета за 2026 г.

"Заложеният дефицит от 5,7% е в нарушение на Закона за публичните финанси и това нарушение подлежи на обжалване пред Конституционния съд", предупреди в Народното събрание депутатът Теменужка Петкова, бивш министър на финансите в правителството на Росен Желязков.

Петкова посочи, че според Закона за публичните финанси бюджетният дефицит не може да надвишава 3% от брутния вътрешен продукт на страната. Временно отклонение се допуска само при извънредни обстоятелства, които са извън контрола на Министерския съвет, или в период на икономически спад от над 3%.

"Не са налице такива извънредни обстоятелства", каза Петкова. Тя обясни, че просто иска да предпази Народното събрание от взимане на незаконосъобразно решение и напомни, че Законът за публичните финанси не може да бъде дерогиран и с друг закон да се създават разпоредби, които се отклоняват от правилата в него.

Затова от ГЕРБ призовават управляващата партия "Прогресивна България" да преоценят внесения проектобюджет.

"Надявам се на открит дебат. Ние сме готови да търсим рационално решение", отговори премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол днес.

Радев увери, че в бюджета за 2027 г. ще покажат "чувствително намаление на дефицита".

В тригодишната прогноза, която съпътства проектозакона за държавния бюджет за 2026 г., обаче е записано, че през 2027 г. бюджетният дефицит ще бъде свален до 3,8%, което също надхвърля законовия таван от 3% от БВП.

Радев отново определи бюджет 2026 г. като "бюджет на реалността". Премиерът се оправда, че предложеният 5,7% дефицит е такъв заради волунтаризма на няколко правителства от 2020 г. насам.

"Спираме прехвърлянето на неразплатени дейности за следващата година. Обещаваме пълна финансова дисциплина, ревизия на всички плащания и тези, които не са финансови осигурени", обяви Радев.

Той обаче посочи, че няма как администрацията да бъде реформирана в рамките на един месец и механично орязана с 10 или 20% без анализ кои дейности се припокриват и кои са с отпаднала необходимост. "Подобни промени налагат и промени в редица закони, което не може да стане за един месец", каза още Радев.