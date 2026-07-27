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Вдигането на данъци и осигуровки е неизбежно

Реалният недостиг в хазната е 12 млрд. евро, смята икономистът Щерьо Ножаров

27 Юли 2026
Pixabay

Догодина със сигурност ще се стигне до увеличение на осигурителните вноски и някои преки данъци. Причината е, че правителството ще трябва да запълва много по-голям дефицит от тазгодишния. Това прогнозира икономистът Щерьо Ножаров пред агенция "Фокус"

Той определи като фалшив дефицита в току-що приетия от НС бюджет за 2026 г., а това има връзка и с бюджета за догодина. Според икономиста реалният дефицит за тази година е с около 4 млрд. евро по-висок от гласуваните вече 7,3 млрд. – 5,7% от БВП.

"Отново ББР се използва като втори сенчест бюджет", коментира Ножаров. Той припомня, че през държавната банка, а не от бюджета, ще се разплатят общински проекти за 460 млн. евро тази година. Освен това служебното правителство на Гюров взе от капитала на ББР 1,445 милиарда евро. Това не влияе на дефицита, но осигурява ликвидност и спестява дългове. "След това получихме четвърто плащане от 1,4 млрд. по ПВУ и като ги съберем заедно се получават около 2,9 млрд. евро текуща ликвидност, без да броим дефицита и дълговете. Към тях трябва да се прибави и петото плащане, което очакваме до края на годината от 1 милиарда евро. Ако съберем всички тези числа ще видим, че те са около 4 млрд. евро и покриват 70% от дефицита. Тоест ако ги добавим  получаваме 12 млрд. евро реално дефицит. Това прави 9,7% от БВП", посочва икономистът.

"Всички тези допълнителни приходи догодина няма откъде да дойдат, защото ПВУ приключва през август, а капиталът на ББР сме го свалили с 1,5 млрд. тази година. Тези пари няма да ги има. Ако ги добавим и тях към реалния бюджет, догодина дефицитът спрямо сегашните стойности ще бъде над 9% от БВП", обясни Щерьо Ножаров.

В същото време в тригодишната бюджетна прогноза правителството на Румен Радев е планирало дефицит от 3,8% от БВП за 2027 г. и 3% за 2028 г. "Със сигурност ще се върви към вдигане на осигурителните вноски, защото в бюджета на ДОО е най-голямата дупка", прогнозира Ножаров. Друга възможност е да се повишат някои от преките данъци, като данък сгради например, смята той.

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Ключови думи:

бюджетен дефицит

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