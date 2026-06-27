Бюджетът бъка от грешки за милиони

Бюджетът за 2026 г. се оказа пълен с грешки. Това призна финансовият министър Гълъб Донев пред БНТ.

Техническа грешка е объркала бюджета на Висшия съдебен съвет, както и е вдигнала заплатите на два от енергийните регулатори в страната. В публикувания вариант на държавния бюджет са допуснати грешки, които увеличават с между 1000 и 2000 евро заплатите на шефовете на Агенцията за ядрено регулиране и на Комисията за енергийно и водно регулиране. В закона е записано, че те се приравняват на заплатата на председателя на Народното събрание, която е над 6500 евро. "Това, което е забелязано като разлика във възнагражденията в момента е техническа грешка, която вече е отстранена.", каза вицепремиерът Донев.

Подобна е ситуацията и в бюджета на Висшия съдебен съвет, който е бил завишен с 53 млн. евро.

"Това е една техническа грешка отново, която е допусната от ВСС. Тези 53 млн. са бюджет, който е трябвало да разпределят за съдилищата в страната, при това разнасяне на тези 53 млн. те са останали в бюджета на Висшия съдебен съвет. Грешката е отстранена", заяви Донев. Въпросната грешка бе посочена като скандален факт от лидера на ПП Асен Василев, който се възмути, че във ВСС се канят да получават заплати по 50 000 евро.

Политиките на правителството и "Прогресивна България" ще видите в бюджета за 2027 г. За 2026 г. предлагаме бюджет на реалността. В него числата са такива, каквито са - довършваме дългосрочни политики, довели страната до свръхдефицит, каза Гълъб Донев по повод критиките за огромния дефицит от 5.7% от БВП в представения от него проектобюджет за тази година и липсата на реформи в него. Донев обясни, че с мерките, които правителството предприема за повече разходи и свиване на приходите, на практика ще намали реалния дефицит от 7.4% с близо 2 процентни пункта.

"Да, критиките са за по-радикални мерки, но имайте предвид, че вече сме 27 юни, т.е. половин година вече е изтекла, а този бюджет се изпълнява от началото на годината", отбеляза финансовият министър.

Правителството е заварило 1.1 млрд. евро неразплатени договори по общинската инвестиционна програма, за които предните управляващи не са осигурили финансиране. Също 1.1 млрд. евро са неразплатени сметки на АПИ. Донев обясни, че тези разплащания са били задържани, за да може бюджетът за 2025 г. да излезе на 3% дефицит - необходим за влизане в еврозоната. "Виновните за тези неразплатени поети ангажименти, сега обаче са най-кресливите критици на бюджета", каза Донев.

Според финансовия министър е опасно тази година да се направи по-радикално орязване на разходите за по-голямо свиване на дефицита, защото това ще се отрази негативно на икономиката. "Разчитаме тази година икономиката да произведе по-голям брутен вътрешен продукт, а това означава повече приходи в бюджета", каза Донев.

Вицепремиерът отклони нападките срещу ПБ, че се е отказала от административна реформа и по-смели съкращения. "Това е записано в програмата на ПБ, но първо трябва да направим задълбочен анализ кои функции се припокриват, кои трябва да се обединят и за кои да има споделени услуги", каза той.

По думите му положителният ефект за бюджета от въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители и заетите в съдебната система ще се усети 2028-2029 г. "Нетните доходи на държавните служители ще останат непроменени - те ще бъдат компенсирани за отчислената осигурителна вноска, но и ще плащат по-нисък 10% данък, защото той се начислява върху заплатата, намалена с удържана осигуровка", посочи Донев.

Финансовият министър коментира, че не се страхува от протести по повод обявената готовност на синдика на държавните служители. "ПБ сме диалогични. Всички мерки, които предприемаме, ги обсъждаме и със синдикатите, и с работодателите", каза Донев.

КОНТРА

Очаквахме по-амбициозна програма, която да стабилизира рамките на бюджета, коментира също по БНТ бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов. Той не одобрява прекалено волунтаристичната бюджетна политика водена до момента от всички редовни и служебни правителства през последните години, включително и от ГЕРБ, но отбеляза, че идеолог на тази политика е Румен Радев, който като президент е назначил за финансов министър Асен Василев.

Добрата новина от проектобюджета на правителството на Румен Радев е, че няма промяна на данъчния модел, но дотук с добрите новини, каза Горанов.

Той коментира, че е обезпокоително и неприемливо, че почти в целия мандат на правителството на Радев бюджетите ще бъдат с дефицит над 3%.

"Левичарската заявка "няма да намаляваме доходите" е политически изгодна, но ако правиш правилните неща, хората проявяват разбиране", смята бившият финансов министър.

Според Горанов страхът на Радев да предприема по-смели ходове, ще му изиграе лоша шега. Той смята, че не е проблем да се пререши всяко едно популистко решение за повече разходи, взето от предишните управляващи, вместо да се залага тегленето на над 10 млрд. евро нов дълг. "Оправданието "така го заварихме и го продължаваме" е констатация, която повече върви да направи едно служебно правителство, а не правителство, спечелило за първи път такава убедителна парламентарна мощ", каза още Горанов.

Според него е ненужно заплатите на държавните служители и тези в съдебната система да се компенсират заради въвеждането на лични осигурителни вноски. Подобна компенсация не прави мярката неутрална за бюджета. От това увеличение на заплатите ще се вдигне средния осигурителен доход в страната, а той е основа за определяне на всички пенсии. Това надуне на доходите, ще има отрицателен ефект за бюджетните плащания", каза Горанов.