Скандалът "Боташ" гръмна с нова сила

На заседанието си миналата сряда министрите на Румен Радев разрешиха на турската държавна компания "Търкиш Петролиум" да стане трети партньор в проучванията за природен газ и нефт в Блок "Хан Тервел" в нашето Черно море - наред с "Шел" и "ОМВ. Разноцветни политици един след друг започнаха да откриват в това решение на МС връзка с тайните договорки на Радев с турците за злополучния газов договор с "Боташ".

И ето че скандалът с договора, който президентът Радев хвалеше като много далновиден и изгоден, а премиерът Радев замрази, за да бъде "подобрен", пламна с нова сила. Критики валят от всички страни, а обвиненията варират от "търговия и предателство на националните интереси" до "геополитическа капитулация".

Турски гигант влиза в сондажите за нефт и газ в "Хан Тервел" Още една голяма чуждестранна компания ще се включи в проучванията за нефт и природен газ в българската акватория на Черно море и по-точно в „Блок 1-26 Хан Тервел".

"Преди по-малко от месец премиерът каза, че Турция нищо не е поискала от България в замяна на замразяването на супер изгодния (само че за Турция!) договор с "Боташ". Онзи ден, с решение на МС, турска компания получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел" в Черно море. На фона на десетките лъжи, които чухме от управляващите досега, ще трябва нещо повече от медийна заявка, че не са спазарили енергийната независимост на България и националния ни интерес в полза на още една чужда държава. Само за да “оправят” кашата с Боташ, която сами забъркаха", коментира във "Фейсбук" Николай Денков от "Продължаваме промяната".

От ПП настояват да бъде изваден на бял свят тайнственият протокол за замразяването на договора между "Булгаргаз" и "Боташ" преди месец, за да стане ясно кой, какво и в чий интерес е договорил.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също атакува Радев за непрозрачни и погрешни решения в енергетиката, а двама бивши министри и настоящи депутати на ГЕРБ - Жечо Станков и Теменужка Петкова, заподозряха, че влизането на турската петролна компания в блок „Хан Тервел“ е скритото условие, с което Анкара е склонила да "замрази" плащанията по договора с "Боташ" - неплатената сметка вече надхвърля 360 млн. долара.

Корнелия Нинова, бивш лидер на БСП, а сега председател на "Непокорна България", директно обвини Румен Радев в „национално предателство“ и „търгашество“. В позиция до БТА тя коментира, че предоставянето на 33% от проучванията за нефт и газ в находището „Хан Тервел“ на "Търкиш Петролиум" е „подарък – индулгенция за загробващия договор с Боташ“. Колкото до криенето на договорките с "Боташ", Нинова е категорична - "Подробностите по такива сделки не могат да бъдат търговска тайна - националното предателство не може да бъде търговска тайна, то е престъпление!".

Според "Възраждане" допускането на турския държавен гигант в българската икономическа зона в Черно море е геополитическа капитулация, която дава на Анкара огромно влияние над бъдещия потенциален добив на газ в България.

Калоян Методиев, бивш шеф на кабинета на президента Радев, също отправи гневни упреци: "Вървят напоителни слухове, че Радев търгува резила си с "Боташ" за сметка на държавни активи. Той сам ги подхрани! Очевидно не разбира, че държавата не му е частна собственост. Нито сме халифат, та да не дължи отчет и да няма прозрачност на управлението. Още не е публикувал протокола за "замразяването" на договора с "Боташ" след срещата си с Ердоган в Анкара. Какво пише вътре? С този документ не си продава наследствена нива. Държавен е! По невероятно успешния, според прогресистите, договор вече дължим 370 млн. долара. Засега! И сме в дългова спирала. А премиерът още не е казал, защо си го самозамрази, и то точно за 15 месеца", коментира Методиев, като призовава натискът за разсекретяване на протокола от страна на цялото общество да продължи с пълна сила, защото става дума за парите на всички граждани.

Ще продължи ли премиерът да крие договорките си с турците, тепърва ще стане ясно.

Обратно мнение

Делян Добрев, ексдепутат на ГЕРБ и бивш министър на енергетиката, има съвсем различно мнение по темата. ен поглед към темата. "Радев не е дал никакви проценти на турците. "Шел" и ОМВ държат правата на блок "Хан Тервел" (преди "Терес") и решението им е изцяло корпоративно. Те са се споразумели с турската страна и са подписали договор за продажба на въпросните 33%. Съгласно закона МС само "регистрира" тази сделка и ако случайно реши да откаже, трябва да носи отговорност пред "Шел" и ОМВ за пропуснати ползи, нанесени щети и т.н. Тоест правителството на Радев няма избор и трябва да "регистрира" въпросната сделка", написа Добрев в профила си във Фейсбук. Според него сделката е добра за България. "Турската страна откри огромни количества газ в тяхната част на Черно море. Разполага и с проучвателен кораб, който и ние можем да използваме. Освен това може да сподели с консорциума "чалъма", с който е открила газа, и т.н. Та ако погледнем извън тесните партийни интереси, това е добра новина за България. Дай, Боже, и на нас да ни се усмихне щастието най-накрая", коментира Добрев, който наскоро обяви, че напуска политиката.