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Росен Христов: Срещу мен играеше много твърда бухалка

Задушаваха опита ми да покажа как работи договорът с "Боташ", твърди новоизбраният член на борда на ДКК

07 Юни 2026
Росен Христов обяснява, че задачата му в ДКК е да направи компанията по-успешна.
БГНЕС
Росен Христов обяснява, че задачата му в ДКК е да направи компанията по-успешна.

Бившият енергиен министър Росен Христов, назначен от кабинета "Радев" в борда на Държавната консолидационна компания (ДКК), се обяви за жертва на натиск, който да му попречи да обясни работата на договора с турската енергийна компания "Боташ".

Въпросният договор, сключен при управлението на служебно правителство на Румен Радев, в което Христов беше министър, ангажира българската страна за 13 години да плаща достъп до турската енергийна мрежа, независимо дали го ползва или не.

"Когато започнах да изваждам фактите, прокуратура и КПК влязоха вкъщи, взеха цялата електроника и ми забраниха да говоря по темата. Там се играе много твърда бухалка срещу мен, за да се задуши опитът да се покаже какво е договорът и как работи", твърдеше Христов в интервю пред Нова ТВ.

Той повтори тезата, която Румен Радев използва, за да защити договора – че той умишлено не се използва. Според Христов в България, освен количествата газ от Азербайджан, влиза само руски газ. Договорът е бил подписан, за да се осигури поток от неруски газ, който да се транзитира към Централна Европа. "Договорът е част от цялостна стратегия за “Булгаргаз” да излезе на външния пазар, за да се стабилизира финансовото му положение, както и да бъдем от полза на цяла Европа", казва бившият министър и добавя, че въпросната стратегия е била "разрушена".

По отношение на новата си позиция Христов разказа, че още преди няколко седмици започнал разговори за поста с икономическия министър Александър Пулев, както и с изпълнителния директор на ДКК Константин Стойчев. Задачата му, както обясни, е да направи преглед на състоянието на компанията и да търси начини да бъде оздравена и направена по-успешна като въведе международни бизнес практики.

Що се отнася до мотивите си да приеме работата, Христов обясни, че не е заплатата, а това, че всеки трябва да допринася за обществото според компетентността си. По думите му, заплатата му щяла да бъде около 1700 евро.

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Ключови думи:

Росен Христов, ДКК, Боташ

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