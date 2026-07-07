Радев даде объркани обяснения за "замразения" договор с "Боташ"

Като президент Радев твърдеше, че договорът с "Боташ" е много изгоден за България. Като премиер го замразява и се опитва да го предоговаря. По "изгодния договор" "Булгаргаз" има неразплатени 360 млн. долара дълг.

Премиерът Румен Радев даде брифинг, с който се опита да разсее новите облаци около договора с турската "Боташ". Напразно - само повдигна нови въпроси и съмнения. В изявлението си с агресивен тон той хвърли бомбастични обещания, че България от прост транзитьор ще стане голям търговец на газ, нападна опозицията, която си позволявала критики срещу "прекрасния" договор, и неубедително отрече тайни договорки с турската страна.

Снощи от правителствената пресслужба съобщиха, че в Анкара Радев е договорил с президента Ердоган много изгодно за България замразяване на договора за 15 месеца, по време на които ще текат усилни преговори за подобряване на условията и разширяването на партньорството в газовия сектор. Не се разбра срещу какво Анкара е готова на отстъпки.

Днес Радев обяви: "В следващите 15 месеца България няма да заплаща за запазен капацитет, а само за реално получен по договора с "Боташ" природен газ". Договорът ще бъде "оптимизиран" - на базата на подписания двустранен протокол между "Боташ" и "Булгаргаз", в който са залегнали "важни основополагащи параметри. Това е свободен протокол в газовата сфера и той постига съществено намаляване на цената".

В търговско право договори и ключови параметри в тях не се променят с протоколи, а с анекси. Протоколът е само "свободен текст, който не поражда задължения". Ако турската страна наистина е склонила да намали високите такси за регазификация и транспорт, които правят доставяния по този договор газ непродаваем, това трябва да бъде оформено в анекси, не със свободни протоколи.

Радев отправи задочен съвет към политиците, които "късат ризи, че плащаме по половин милиард на ден, да намерят друга опорка срещу правителството". В същото време обаче призна, че "късането на ризи" има сериозна причина - "България е натрупала задължения, защото от юли 2024 г. не плащаме - дължим 360 млн. долара". Според премиера в снощния протокол имало "ефективни решения" на проблема. "Изчистването на този дълг няма да натовари бюджета“, рече той, без да поясни как ще бъде платена крупната сума.

Радев нападна всички политици преди него, които не използвали и не развивали договора, а го саботирали. Саботажът станал с "енергийната вноска, подписана от сглобката през 2023 г., която провалила подписания между унгарската МVM и "Булгаргаз" меморандум за внос на газ. Това нанесло тежка репутационна щета на България като надежден партньор. Всъщност унгарците, както и други потенциални купувачи, се отказаха заради безумните такси за пренос по договора, договорени от служебния кабинет на Радев с премиер Гълъб Донев. Именно тези такси сега Радев ще се опита да намали.

"Предоговарянето на договора с "Боташ" няма нищо общо с изграждането на магистрала "Черно море" или други магистрали, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок "Хан Тервел", с въздуха, който дишаме, и който и да е друг проект", каза още премиерът.

Той заяви, че "оптимизирането" на договора с "Боташ" щяло да извиси България до регионален търговец на природен газ в партньорство с Турция. И натърти, че няма никакви скрити договорки и че сговорчивостта на президента Ердоган се дължи единствено на взаимно уважение и приятелски отношения.