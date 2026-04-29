"Булгаргаз" покани 37 фирми на търг за доставка на газ

Ще се ползва договорът с БОТАШ, защото гръцкият терминал в Александруполис не работи

Днес, 16:00
"Булгаргаз" покани 37 фирми за участие в новия търг.
"Булгаргаз" покани 37 фирми за участие в новия търг.

„Булгаргаз“ обяви търг за доставка на един кораб втечнен природен газ на терминал в Турция. 

Държавният газов търговец е пратил покани за участие до 37 компании. Това са производители и търговци, които заявявали интерес към предишни търгове. Получените оферти ще бъдат оценявани по цена, срок на доставка и начин на плащане.

Процедурата е за доставка на един танкер с (1 000 000 MWh). Тя е за осигуряване на природен газ за предстоящия летен сезон, обясняват от "Булгаргаз". Товарът трябва да пристигне в Турция, защото терминалът край Александруполис в Гърция е в планов ремонт от началото на април. В тази ситуация договорът с БОТАШ ще свърши работа. "Булгаргаз" почти не го ползва, тъй като таксите са толкова високи, че правят доставките през съоръженията на БОТАШ прекалено скъпи.  

Като свърши ремонтът на съоръжението в Александруполис, "Булгаргаз" ще получи оттам още един 1 товар втечнен природен газ, който ще бъде нагнетен в газохранилището "Чирен" за ползване през следващия зимен сезон.

 За първите 15 месеца от активирането на договора с БОТАШ - към април 2024 г., на турски терминали са доставени по-малко от 250 млн. куб. м газ. Това е товарът на 2-3 танкера, при положение че "Булгаргаз" плаща на турската компания такси за над 15 танкера на година. 

В средата на 2025 г. тогавашният енергиен министър Жечо Станков съобщи, че България е използвала едва 11% от капацитета по договора, а плаща за 100 процента. 

 

Опити

Служебният енергиен министър Трайчо Трайков обяви преди дни, че България е изпратила на турската страна пакет от предложения, които могат да направят договора с "БОТАШ" работещ. Засега реакция няма. Според Трайков Анкара вероятно изчаква редовното правителство да встъпи в правомощията си. 

Независимо дали ползва договора или не, "Булгаргаз" всеки ден задлъжнява на "Боташ" с половин милион евро. 

Според Румен Радев и екипа му договорът може да е от полза за България. Бъдещото правителство е на ход. 

