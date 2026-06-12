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Кризата с бензина обхвана цяла Русия

Цените на АИ-95 скочиха драстично

Днес, 09:20
В над 30 региона на Русия бензин няма
В над 30 региона на Русия бензин няма

Поне 30 региона се сблъскват вече с недостиг на бензин, като голяма част от тях въведоха ограничения за продажбите, заради ударите на украински дронове по петролната инфраструктура и блокирането на логистиката в Крим. Преди седмица засегнатите региони бяха 15, а ограниченията действаха само в шестте окупирани украински региона - Крим, Севастопол, Луганска, Донецка, Херсонска и Запорожка области, изчисли изданието "7x7".

Вчера към регионите с недостиг се присъединиха Хабаровският край и Бурятия, където се извиха огромни опашки. "Дойде бензиновоз на една от бензиностанциите, но след 20 минути вече бензин няма", разказва един от жителите на града пред DVHAB. ru.

Регионалните власти казаха, че "въпросът вече се решава", а причината за проблема е недостиг на гориво на Санкт-Петербургската борса и ремонтът на Куйбишевския нефтопреработвателен завод, който спря работа след атака с дронове на 10 юни.

Ограничения бяха въведени и в Бурятия - там продават по 100 литра бензин на автомобил и забраниха покупката в туби. Министерството на транспорта на републиката съобщи, че това е свързано със "сезонното търсене".

В град Железногорск в Курска област изчезна дизелът, а в Лгов няма изобщо бензин, пише "Пепел".

В Краснодарския край има недостиг на бензин в Краснодар, Анапа, Туапс, Новоросийск. В Ленинградска област продължава да има огромни опашки.

В край на май бензинът изчезна в анексирания Крим, после - в Белгородска и Курска области, както и в окупираната Луганска област. Проблеми има и в Москва, Подмосковието и Петербург.

В Севастопол системата с QR кодове, с които можеха да се купят по 20 литра бензин на кола, издържа точно два часа. За толкова време свърши бензинът. На следващия ден системата бе отменена. "Кодовете се деактивират, защото бензиновозите изобщо не можаха да стигнат до града, каза "губернаторът" Михаил Развожаев.

Дефицитът логично доведе до рязко покачване на цените, като на бензин АИ-95 те почти стигнаха историческия максимум. Вчера цената на търговете бе 887 долара на тон, което е увеличение с 2,28% от предишния ден. Историческият максимум е от септември миналата година - $895 за тон.

Още по-драматично е положението на бензиностанциите - там цените от началото на годината се увеличиха с 30-40%. Само за седмицата от 2 до 8 юни скокът е 0.9%, показват дори официалните данни на "Росстат".

"Това е най-тежката криза на енергийния пазар от 2023 г. насам, когато цените на бензина скочиха заради намаляването на субсидиите за петролните компании. Причината за сегашния скок е намаляването на предлагането. От началото на годината дроновете атакуваха над 30 нефтопреработвателни завода, като 8 от 10-те най-големи изобщо спряха. В резултат производството на нефтопродукти само за април е паднало с 9.2% на годишна база, според данните на "Росстат". А през май, по оценка на OilX, натоварването на петролните предприятия е паднало до минимума от 2009 г.", отбелязва икономистът Кирил Родионов.

 

Постоянство

Украинските въоръжени сили нямат намерение да намаляват темпото. Те удариха колона от около 50 камиона с гориво и боеприпаси, опитващи се да минат по моста край Армянск в Крим.

През нощта дронове атакуваха и Нижнекамския нефтопреработвателен завод и "Толиятикаучук" в Самарска област, където избухнаха огромни пожари.

 

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