И в Москва, и Санкт Петербург ограничиха продажбата на бензина

Бензиностанциите в Москва, Санкт Петербург и Ленинградска област започнаха да налагат ограничения за продажба на гориво.

В Москва веригата бензиностанции ОРТК е въвела ограничение за покупката на гориво - до 60 литра и дизелово гориво до 100 литра на клиент.

Шофьорите в Ленинградска област също са се сблъскали с ограничения. Според “Фонтанка”, някои независими бензиностанции ограничават покупките до 50 литра, а бензиностанции на “Роснефт” - до 95 литра.

Източници от петролната индустрия твърдят, че проблемите не са свързани с недостиг на гориво сам по себе си, а с прекъсвания във веригата за доставки. Според тях може да има временен недостиг на определени видове бензин на пазара, но в Санкт Петербург няма скок в търсенето, няма опашки на бензиностанциите и няма значително увеличение на цените.

Ограниченията се въвеждат на фона на проблеми с доставките на гориво в няколко други региона на Русия.

В Белгородска област бензиностанциите на „Роснефт“ са спрели да пълнят туби с гориво, а на автомобили е забранено да се пълнят до пълен резервоар, съобщава „Пепел“. Министърът на икономическото развитие на Белгородска област Максим Гусев съобщи, че подобни мерки са въведени от мрежата от бензиностанции в региона и в съседната Курска област, за да „осигури безопасността на продажбите на гориво“. Той добави, че няма подобни ограничения на бензиностанциите на други компании.

В окупираната от Русия Луганска област на Украйна също се наблюдава недостиг на гориво. На 2 юни окупационното „правителство на ЛНР“ призна риска от недостиг на гориво и обяви, че бензиностанциите в региона ще продават не повече от 20 литра бензин на клиент.

На 30 май подобни ограничения бяха въведени в анексирания Крим, където възникна недостиг на бензин поради атаки с украински дронове по федералната магистрала „Новорусия“, която заобикаля Кримския мост и свързва Крим с Русия.

Според източник на „Комерсант“ от пазара на горива, в момента значителен недостиг на бензин има само в Крим, но „ако ситуацията не се подобри“, подобни проблеми ще „се разпространят в още региони“ до началото на август.

Ситуацията се развива на фона на обсъждания на нови мерки за стабилизиране на пазара на горива – властите обмислят допълнителни ограничения върху износа на петролни продукти, както и увеличаване на доставките на гориво на вътрешния пазар.

На този фон .Русия рязко увеличи покупките си на гориво от Беларус.

Според ТАСС, която се позовава на Националната борсова агенция, през май продажбите на беларуски бензин на борсата в Санкт Петербург са се увеличили 26 пъти на годишна база, достигайки 23 640 тона. Покупките на дизел са се утроили, достигайки 49 860 тона.

Беларуският бензин наводни руския пазар още през април, малко след като украинските въоръжени сили засилиха атаките срещу руски нефтопреработвателни заводи. Според изчисления на Bloomberg, рафинериите са били обект на атаки от дронове 38 пъти между януари и май, включително 16 завода, атакувани миналия месец, което е рекорд за цялата война. В резултат на това производството на рафинериите е спаднало с 14% от началото на годината и е с 20% под нивата отпреди войната, според изчисления на OilX.

Въпреки рязкото увеличение, доставките от Беларус „не могат съществено да променят баланса на руския пазар на горива“, отбелязва икономистът Кирил Родионов. Средно двете беларуски рафинерии, използващи руски петрол, произвеждат годишно 3,5 милиона тона бензин, от които 2,3 милиона тона се изнасят. Русия, от своя страна, консумира приблизително 38 милиона тона бензин годишно. „Следователно, през цялата година Беларус изнася по-малко бензин, отколкото Русия консумира за един месец“, заключава Родионов.

Цените на едро на горивата на борсата са се повишили с над 20% от началото на годината, докато доставките от руските петролни компании са намалели с приблизително една четвърт.

„Свиването на предлагането ще увеличи вероятността от покачване на цените на горивата, пише Родионов.