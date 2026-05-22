В Русия пак се изправиха пред криза с бензина

В Русия отново започнаха да ограничават продажбата на бензин и кризата отново започна от Крим.

"Продажбата на бензин в бензиностанциите от веригата ТЕС ще бъде ограничена до 20 литра на човек", съобщи губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев. Той обясни въведените мерки с "логистични трудности, причините за които са известни". По бензиностанциите ТЕС в града в момента има само бензин АИ-92. Очакват се доставки на АИ-95 и дизел, но те ще се продават само по талони. В друга верига бензиностанции - АТАН, има гориво, но не на всички, каза Развожаев. И призова гражданите да се отнасят с разбиране към ситуацията и да не предизвикват излишно напрежение.

Fuel shortages have hit Crimea, with a blogger standing in front of an empty gas station calling to support others willing to speak the truth that the government is lying to everyone about the state of the country. pic.twitter.com/uxEwIiDP5F — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) 21 май 2026 г.

Проблеми има и по бензиностанциите в Рязан, но властите още не са въвели ограничения.

Независимите вериги бензиностанции, които извършват приблизително 40% от продажбите на горива в Русия, не са в състояние да попълнят запасите си от бензин. Паника цари в чатовете, където общуват търговци на петрол и управители на независими бензиностанции, съобщава „Новая газета Европа“.

Управителите на две независими вериги бензиностанции – едната в Москва и Московска област, а другата в Сибир – казаха пред репортери, че през май е станало невъзможно да се купуват петролни продукти за техните вериги: „Буквално няма гориво.“

Източниците на изданието обясняват, че недостигът е в резултат на факта, че вертикално интегрираните петролни компании, които сами добиват, произвеждат и продават гориво, почти напълно са спрели да продават петролни продукти на борсата в Санкт Петербург поради спирането на рафинериите – те изпращат всичко към собствените си бензиностанции.

През седмицата Reuters съобщи, че практически всички големи нефтопреработвателни предприятия в Русия са били принудени да спрат или ограничат производството си след удари на украински дронове. Засегнатите от атаките заводи произвеждат 30% от бензина и около 25% от дизела.

От началото на войната Украйна е нанесла 158 удара по руски нефтопреработвателни заводи, пише "Вот Так". Незасегнати засега са само две големи предприятия /с мощност над 10 млн. тона годишно/, които се намират зад Урал - Омският и Ангарският заводи. Най-много удари ВСУ са нанесли през 2025 г. - 88, но 2026 г. със сигурност ще е по-успешна, защото само за 5 месеца са нанесени 32 удара - почти колкото през цялата 2024 г. Най-много атаки е имало срещу Рязанския и Саратовския заводи - по 15.