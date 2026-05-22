В Русия пак се изправиха пред криза с бензина

От началото на войната Украйна е нанесла 158 удара по руски нефтопреработвателни заводи

Бензиностанциите в Русия пак останаха без бензин

В Русия отново започнаха да ограничават продажбата на бензин и кризата отново започна от Крим.

"Продажбата на бензин в бензиностанциите от веригата ТЕС ще бъде ограничена до 20 литра на човек", съобщи губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев. Той обясни въведените мерки с "логистични трудности, причините за които са известни". По бензиностанциите ТЕС в града в момента има само бензин АИ-92. Очакват се доставки на АИ-95 и дизел, но те ще се продават само по талони. В друга верига бензиностанции - АТАН, има гориво, но не на всички, каза Развожаев. И призова гражданите да се отнасят с разбиране към ситуацията и да не предизвикват излишно напрежение.

Проблеми има и по бензиностанциите в Рязан, но властите още не са въвели ограничения.

Независимите вериги бензиностанции, които извършват приблизително 40% от продажбите на горива в Русия, не са в състояние да попълнят запасите си от бензин. Паника цари в чатовете, където общуват търговци на петрол и управители на независими бензиностанции, съобщава „Новая газета Европа“.

Управителите на две независими вериги бензиностанции – едната в Москва и Московска област, а другата в Сибир – казаха пред репортери, че през май е станало невъзможно да се купуват петролни продукти за техните вериги: „Буквално няма гориво.“

Източниците на изданието обясняват, че недостигът е в резултат на факта, че вертикално интегрираните петролни компании, които сами добиват, произвеждат и продават гориво, почти напълно са спрели да продават петролни продукти на борсата в Санкт Петербург поради спирането на рафинериите – те изпращат всичко към собствените си бензиностанции.

През седмицата Reuters съобщи, че практически всички големи нефтопреработвателни предприятия в Русия са били принудени да спрат или ограничат производството си след удари на украински дронове. Засегнатите от атаките заводи произвеждат 30% от бензина и около 25% от дизела.

От началото на войната Украйна е нанесла 158 удара по руски нефтопреработвателни заводи, пише "Вот Так". Незасегнати засега са само две големи предприятия /с мощност над 10 млн. тона годишно/, които се намират зад Урал - Омският и Ангарският заводи. Най-много удари ВСУ са нанесли през 2025 г. - 88, но 2026 г. със сигурност ще е по-успешна, защото само за 5 месеца са нанесени 32 удара - почти колкото през цялата 2024 г. Най-много атаки е имало срещу Рязанския и Саратовския заводи - по 15.

 

