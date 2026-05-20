Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Британско радио съобщи за смъртта на краля

По същото време Чарлз III бе атакуван от чайка в Северна Ирландия

Днес, 07:27
ЕПА/БГНЕС

Британската радиостанция Radio Caroline съобщи за смъртта на крал Чарлз III. Радиото пусна химна „Боже, пази краля“. Водещите съобщиха за преустановяване на обичайната програма заради смъртта на краля.

15 минути по-късно водещите се върнаха в ефир и се извиниха за инцидента. Когато ефирът беше възобновен, директорът на радиостанцията Питър Мур обясни случилото се като „компютърна грешка". "В нашето главно студио случайно се активира процедурата „Смърт на монарха“, която всички британски станции държат в готовност, надявайки се да избегнат нейното прилагане“ - разказа той.

В този момент Чарлз III беше на посещение в Северна Ирландия, където чайка „с точно попадение“ оцапа костюма на монарха. Според данни на "Sun", птицата е оцапала не само краля, но и всички, които са били наблизо, включително журналистите. „Добре, че не ми попадна на главата“, каза кралят в разговор с местна жителка.

По време на царуването на настоящия крал на Великобритания два пъти погрешно е съобщавано за неговата смърт. Предишният случай беше през март 2024 г., когато в медиите беше разпространен фалшив документ, уж публикуван от Бъкингамския дворец, в който се говореше за кончината на монарха.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

крал Чарлз III

Още новини по темата

Чарлз III призова за единство на Запада в реч пред Конгреса на САЩ
29 Апр. 2026

Крал Чарлз III пристигна в САЩ
28 Апр. 2026

Крал Чарлз лиши принц Андрю и от замъка Уиндзор
31 Окт. 2025

Британски монарх се моли с папата във Ватикана след 5 века прекъсване
23 Окт. 2025

Великобритания пенсионира "Кралския влак"
01 Юли 2025

Чарлз III свири на морков в Уиндзор
04 Апр. 2025

Крал Чарлз III няма да пречи на Австралия да отмени монархията
12 Окт. 2024

Как крал Чарлз III печели от активите на мъртъвци

24 Ноем. 2023

Eкоакциите продължават с торти по новия крал Чарлз
24 Окт. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса