Британско радио съобщи за смъртта на краля

Британската радиостанция Radio Caroline съобщи за смъртта на крал Чарлз III. Радиото пусна химна „Боже, пази краля“. Водещите съобщиха за преустановяване на обичайната програма заради смъртта на краля.

15 минути по-късно водещите се върнаха в ефир и се извиниха за инцидента. Когато ефирът беше възобновен, директорът на радиостанцията Питър Мур обясни случилото се като „компютърна грешка". "В нашето главно студио случайно се активира процедурата „Смърт на монарха“, която всички британски станции държат в готовност, надявайки се да избегнат нейното прилагане“ - разказа той.

В този момент Чарлз III беше на посещение в Северна Ирландия, където чайка „с точно попадение“ оцапа костюма на монарха. Според данни на "Sun", птицата е оцапала не само краля, но и всички, които са били наблизо, включително журналистите. „Добре, че не ми попадна на главата“, каза кралят в разговор с местна жителка.

По време на царуването на настоящия крал на Великобритания два пъти погрешно е съобщавано за неговата смърт. Предишният случай беше през март 2024 г., когато в медиите беше разпространен фалшив документ, уж публикуван от Бъкингамския дворец, в който се говореше за кончината на монарха.