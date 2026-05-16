Русия обяви двама естонци, поискали убежище, за луди

Двама естонци, поискали убежище в Русия, бяха обявени за луди и арестувани, съобщи "Медиазона".

В началото на 2026 г. 42-годишният Рандо и 25-годишният Данил влезли в Русия по леда на Чудското езеро и поискали убежище. Данил обяснил решението си с "кризата и много житейски обстоятелства, в това число забраната на руски език в училищата". Тъй като не знае естонски, той не можел да си намери работа и скоро щял да остане на улицата. "Дълго слушах, че в Русия има програма за преселване, че хората отиват да живеят там добре. Затова реших и аз да опитам", казва той.

Съдът в Псковска област обаче не повярвал на обясненията и наредил арест за незаконно пресичане на границата. През март арестът им бил продължен до 2 юни. За незаконно пресичане на границата двамата са заплашени със затвор от половин до 2 години.

По време на ареста те били изпратени в психиатрия, където "даже не ни питаха преди да ни бият някаква инжекция". "Обявиха ме за невменяем или душевно болен, с което аз категорично не съм съгласен", разказва Данил.

"Намирам се в единична килия и е много студено. Вече написах жалба, че има много мишки, и поисках капан за мишки. Спряха отоплението. Добре, че бившите съкилийници ми подариха малко дрехи, чиния, лъжичка, чаша... Стоя с два панталона, две топли ризи, вълнени чорапи и шапка, и пак е студено", жалва се той.

Основателката на комитета "Гражданско съдействие" Светлана Ганушкина коментира пред "Медиязона", че Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. освобождава от отговорност за незаконно пресичане на границата хората, които поискат убежище.