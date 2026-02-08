Медия без
Депутат пита защо расте вносът от Естония

Преди 3 г. сме внасяли мляко и сметана, а днес – злато

Днес, 09:10
Въпреки че се увеличава значително през последните години, търговският ни обмен с Естония все още има неизползван потенциал, смята министърът на икономиката.
Вносът от Естония е нараснал няколко пъти в последните години и този факт е предизвикал такъв интерес у депутата Джипо Джипов от ПП-ДБ, че той е поискал данни от икономическия министър в оставка Петър Дилов. Справката от министерството на икономиката показва любопитни детайли за търговския обмен между двете страни.

През 2022 г. България е внесла продукция за 45,934 млн. евро, почти колкото и през предходната 2021 г. След това обаче настъпва период на бурно увеличение, като почти всяка следваща година вносът се удвоява. За деветмесечието на 2025 г. той е вече на стойност почти 243 млн. евро. Доста се разнообразява и асортиментът, като значителна част от вноса е злато. Тук забележителното е, че в други статистики пък се появява България като основен износител на злато за Естония.

През 2022 г. сме внасяли мляко, сметана, прецизни инструменти, козметика. През 2023 г. добавяме сериозни количества амоняк, сребро, телефонни апарати и видеофони, както и плавателни съдове за 13 млн. евро. През 2024 г. сме внесли злато на стойност 115,9 млн. евро, монети на стойност 33,615 млн. евро и др. През първите девет месеца на 2025 г. вносът на злато вече е за 159 млн. евро, като сме прибавили като нова позиция и слънчогледови, шафранови и памучни масла.

