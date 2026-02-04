Бомбастични сметки за ток стреснаха абонати в цяла България

В последните дни в социалните мрежи гъмжи от публикации за безумно високи сметки за ток. Оплакванията са от цялата страна, като става дума за фактурите за електроенергия, потребена през декември и януари.

"Хора, само при мен ли стават тия “чудеса” със сметките за ток или и при вас? До момента: Лято – 180–230 лв. Зима – 400–500 лв. И изведнъж – 883,31 лв. Без нови уреди, без копачки за биткойн, без да топля басейн в хола. Абсолютно същото домакинство. И почти ДВОЙНА зимна сметка? Това грешка ли е, нова “методика”, или просто някой си прави експерименти? Ще искам проверка на електромера, пълна разбивка и обяснение как е формирана тази сума", пише Наташа М. във Фейсбук.

Абонат на "Енерго-Про" показва "черно на бяло" как се е качила сметката му за ток.

В репортаж на Нова тв тази сутрин потребители споделиха, че сметките им са се удвоили. Бургазлия показа две фактури, които потвърждават скока - 104 евро (205 лв.) за декември и 206 евро (403 лв.) за януари.

„Сигнали има от цялата страна - Пловдив, София, Варна, Ямбол. Хората се оплакват, че сметките им са завишени с между 30% и 50%, в някои случаи - до 100%. Аз самият имам три обекта и на трите места сметките ми са скочили значително. Съветвам жалбите да се насочват към КЗК и КЕВР“, казва адвокат Атанас Костов пред Нова тв.

Той е изготвил образец на жалба, която само за часове е била изтеглена над 15 000 пъти от интернет.

Част от недоволните обвиняват "енергото" в машинации и надписване. Други набеждават еврото или се съмняват в точността при превалутиране. Трети си дават сметка, че по-високите сметки се дължат на застудяването и на по-интензивното използване на електроуреди за отопление.

Какво казват доставчиците

От EVN посочват, че декемврийските сметки са по-високи заради многото празнични дни и свързания с това по-висок разход на енергия. Януари пък е бил по-студен от декември и повишеното потребление на ток се вижда във фактурите.

„Клиентите на EVN в Югоизточна България са потребили близо 40% повече електроенергия през януари спрямо декември. Декември беше сравнително топъл, докато по-студеният януари автоматично води до по-голямо потребление. Няма как тези 14 почивни дни около Коледа и Нова година да не се отразят на фактурите. Процесът на фактуриране е изцяло компютъризиран с множество защити и изключва всякаква индивидуална намеса", обясни Петър Костадинов, отдел „Връзки с обществеността” на EVN.

Недоверчиви абонати обаче настояват за проверка на измервателните уреди и на софтуера за превалутиране.

Ето и коментар на трезвомислещ гражданин във Фейсбук:

"От няколко дни чета коментари за високите сметки за ток за януари. Да. И моята е по-висока, но не рева! И не защото ми е кеф да плащам високи сметки, а защото реват ония, които не знаят елементарни неща от електротехниката и от физиката. За тях ще дам съвсем елементарен пример. Хипотетично - отоплявам се с климатик, програмиран да поддържа 20 градуса. При среднодневни температури от 4 градуса през декември ми е изгорил ток за 30 евро. Същият климатик през януари със среднодневни температури от минус 3 градуса ми е изгорил 40 евро. Кой разбрал - разбрал", пише Красимир Кръстев.

Реакция от държавата

От днес започват извънредни проверки на електроразпределителните дружества и крайните снабдители във връзка със сметките за електрическа енергия на битовите потребители. Това съобщи министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков след заседанието на МС.

По думите му още от началото на седмицата енергийното министерство е в контакт с КЕВР по темата. "Всеки отделен случай ще бъде разглеждан индивидуално", уточни министърът. Ще се обърне специално внимание дали отчетите са за месец или за по-дълъг период, като през 2013 г., когато в рамките на една сметка са били включени разходите за два месеца. Ще бъде анализирано и качеството на електроснабдяването, включително дали домакинствата са получили услугата с необходимите параметри.

"При установяване на нарушения ще бъде приложена цялата строгост на закона", заяви министърът в оставка.

Спор и в парламента

Темата с драстичните сметки за ток се прехвърли и в парламента. От МЕЧ поискаха изслушване на Жечо Станков в пленарната зала, но мнозинството отхвърли предложението.

Последва размяна на остри реплики. Не се стигна до никакъв ефект от тях.