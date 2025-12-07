Медия без
Такситата поскъпват в много градове

Днес, 09:12
На много места такситата вдигат цените, но дали услугата им ще се подобри?
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
На много места такситата вдигат цените, но дали услугата им ще се подобри?

В много български градове такситата поскъпват от 2026 г. или вече вдигнаха цените. Мотивът е един и същ навсякъде  - завишени разходи за заплати, горива, амортизации, плюс инфлация. Някъде и непроменени отдавна цени.

В София скокът е 18,6% от 1 януари. Дневната тарифа става от 1,20 лв. на 1,43 лв., а нощната - от 1,39 лв. на 1,65 лв за километър.

В Русе повишението ще е 20 стотинки. В Благоевград - минималните и максималните цени за един километър пробег стават съответно 1,19 лв. и 1,50 лв. Нощната тарифа ще е между 1,44 лв. и1,68 лв.

В Ямбол, където цените не бяха променяни от 2016 г., те вече ще са между 90 стотинки и 2 лв. (дневна тарифа) и 1 лв. - 2,20 лв. (нощна)

Скок има и в по-малки градове. Във Велики Преслав минимална цена става 1.20 лв., вместо 85 стотинки. Максималната се вдига от 1.50 на 1.70 лв. В Ботевград повишението е между 30 и 50 стотинки.

Пловдив вече вдигна цените. Дневната ставка е 1,37 лв., а нощната - 1,56 лв. Скокът е между 18 и 27 стотинки. Таксата за повикване се увеличи от 25  на 49 стотинки.

По-различна е ситуацията в Шумен и Смолян. Таксиметровият бранш и там искаше повишение, но общинските съвети не се съгласиха. 

