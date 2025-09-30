КЗП пусна трудно използваем сайт за цените в търговските вериги

Комисията за защита на потребителите най-после пусна днес интернет портала „Колко струва“ (Kolkostruva.bg), в който по градове и по търговски вериги трябваше ежедневно да се представят цени на различни хранителни и нехранителни продукти.

Засега са посочени цените само на две търговски вериги - Била и Лидл, е видно от информацията качена в портала. Проверка на "Сега" показа, че доста трудно може човек да се ориентира, тъй като трябва да следва редица стъпки, за да стигне до търсената информация.

Сайтът е преминал период на тестове и от 30 септември започва публикуването на данните в него, обявиха от правителствената пресслужба. Той бе предвиден в Закона за въвеждане на еврото в Република България като мярка срещу спекулативно вдигане на цените на основни стоки преди въвеждане на еврото.

Целта е всеки ден търговските вериги с обороти над 10 млн. лв. годишно до 7 часа да подават данни за 101 вида продукти. Сред тях са хранителни стоки като бял, ръжен, типов и хляб Добруджа, кори за баница, прясно и кисело мляко от 2 до 3.6%, краве сирене и кашкавал от краве мляко, извара, пилешко, свинско и телешко месо 1 кг различни разфасовки, кайма смес, няколко вида колбаси, яйца различни размери, пакетиран боб, леща, ориз, макарони, бяла захар, сол - по 1 кг, различни консервирани храни, десетина вида плодове и зеленчуци, бисквити, кроасани, шоколад, кафе, чай, минерална вода, светла бира, бяло и червено вино, ракия.

От нехранителните стоки са включени цигари, препарати за миене на съдове, тоалетна харти, шампоани, пасти за зъби, сапуни.

Има и 16 вида лекарствени продукти. Сред тях са аналгетици, антисептици, препарати за лечение на гърло, простудни заболяване, стомашни разстройства и очистителни и др.

Достъп до портала „Kolkostruva.bg”, който е реализиран от "Информационно обслужване", имат 35 търговски вериги, в това число и аптеки, посочиха от МС.

Към днешна дата обаче само на две търговски вериги - Била и Лидл, са публикувани цените. Все още няма нито една аптека, която да е публикувала цени на лекарства. Останалите търговски вериги вероятно ще се включат в портала до 8 октомври, защото след тази дата ще бъдат налагани санкции.

Търсенето на цени на различни продукти в портала "Колко струва?" се оказва не толкова лесно, което неминуемо ще затрудни голяма част от потребителите, особено възрастните хора.

Трябва да се следват редица стъпки, за да се стигне до търсената информация.

Потребителите първо трябва да изберат града. В списъка обаче не са включени по-малките градове в страната, в които не присъстват търговски вериги.

Следваща стъпка е да се избере съответната търговска верига, а след това категорията продукти. Всяка търговска верига е представила списък с различни артикули в съответната категория и когато се избере един от тях, се отваря графика. На пръв поглед тя изглежда празна, но ако се взреш в нея, ще откриеш малка синя точка. Когато се натисне с курсора върху точката, се появява и съответната цена. Вероятно занапред, когато всеки ден започнат да се публикуват цените, тези точки ще оформят линия на движението цените и потребителите ще може да следят дали съответната стока поскъпва или поевтинява.

Друга цел на платформата е да дава възможност потребителите да търсят кой търговец дава най-изгодната цена за деня на продукта, от който се интересуват.

Пускането на платформата "Колко струва?" се забави с близо два месеца, тъй като търговците очакваха указания и списък със стоките, на които всеки ден трябва да публикуват цените. Те са задължени с последните промени в Закона за въвеждане на еврото да правят това всеки ден на своите сайтове, като информацията е в машинночетим вид.

Търговските вериги вече предупредиха, че изсипването на огромен обем данни за цени всеки ден на хиляди артикули, едва ли ще е полезна информация за потребителите. Освен това те се оплакваха от някои недомислици, които не позволяват да се отрази намалението на цената при обичайни практики като закупуване на два или повече продукта от един вид, разпродажба в края на деня или отстъпки за стоки с наближаващ краен срок на годност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От 8 октомври започва налагането на ефективни санкции на търговците, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото от 1 януари 2024 г. Периодът на адаптация, при който институциите правят единствено предписания, приключва, а КЗП и НАП тръгват на съвместни проверки за необосновано вдигане на цените.

Това предупреждава Министерски съвет като цитира премиера Росен Желязков, който подчертава, че към момента няма икономически предпоставки за покачване на цените. Днес в МС се е провело заседание на Механизма за еврото.

На него е станало ясно, че са идентифицирани 256 търговци на дребно с хранителни стоки, напитки и лекарства с оборот за предходната година над 10 милиона лева, които са длъжни ежедневно в машинночетим формат да публикуват на страниците си информация за цените на предлаганите стоки от състава на голямата потребителска кошница. Целта е тази информация да бъде анализирана чрез платформата „Колко струва“. "Разчитаме на тяхното съдействие в изпълнението на закона", посочи още Желязков.

Наблюдаването на ценовите равнища ще бъде по критерии - икономически предпоставки или обоснованост, а за да има такава, е необходимо структуроопределящи компоненти в цената да бъдат променяни. Това например са ток, работна заплата, горива, социални плащания и други разходи на фирмите. При липса на такива ценообразуващи промени, всяка една динамика в цените ще бъде третирана като необосновано покачваща се, добави премиерът Росен Желязков. Вярвам, че пазарът в момента има достатъчно механизми и достатъчно правилно отношение към потребителите, за да не бъде приписвано на еврото качване на цените там, където няма никакви икономически предпоставки за това, добави още министър-председателят.

Контролните органи ще следят дали за вдигане на цените има икономически предпоставки като поскъпване на ток и горива, както и повишение на работни заплати или социални плащания и други разходи на фирмите. "При липса на такива ценообразуващи промени, всяка една динамика в цените ще бъде третирана като необосновано покачваща се", добави премиерът Росен Желязков.