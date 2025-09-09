Търговците се оплакаха от КЗП за цените

Търговските вериги се оплакаха от множество неясноти в указанията на Комисията за защита на потребителите, които им пречат да започнат ежедневно публикуване на цените на основни стоки от потребителската кошница.

Такова задължение имат търговците с над 10 млн. лв. годишен оборот, въведено с последните изменения на Закона за въвеждане на еврото. В края на август КЗП публикува списък със 101 вида стоки - хранителни и нехранителни, както и указания как точно търговците да изобразяват цените им всеки ден.

"Законът изисква единствено публикуване на ценовите данни в машинночетим формат на интернет страниците на търговците с цел извличане на данни от всички, които искат да публикуват информация, включително и КЗП. Налагането на допълнителни изисквания за ежедневно подаване на данни към КЗП чрез специфичен формат и API създава необоснована необходимост от ангажиране на още повече ресурси от страна на търговците", се посочва в позиция на Сдружението за модерна търговия.

От сдружението припомнят, че според закона задължение за предоставяне на информацията за цените на КЗП имат само и единствено търговци, които не разполага с интернет страница. Т.е, при наличие на интернет сайт КЗП следва сама да „извлича“ тези данни.

Затова от Сдружението за модерна търговия настояват КЗП да коригира указанията си съгласно закона и да не въвежда по-широки задължения, отколкото са разписани в него.

Търговските вериги критикуват и списъка със 101 стоки, който пораждал редица неясноти при прилагането му. За пример те дават формулировката „Кашкавал от краве мляко пакетирано за 1 кг“. "При тази формулировка следва да се предоставят данни за всички налични разфасовки на съответния продукт, независимо от техния грамаж, като цената се преизчислява като цена за единица мярка – в примера за 1 килограм. В същото време там, където „за“ отсъства, възприемаме задължението като такова за публикуване на цена само за разфасовка точно 1 кг, т.е. артикулите с опаковки с различен грамаж са изключени", посочват търговците.

Затова те настояват КЗП да прецизира формулировките в списъка, за да се избегнат двусмислици и да се осигури еднозначно и технически изпълнимо прилагане на изискванията.

Освен това търговците алармират за неяснота относно правния ефект от публикуването в началото на деня на цените на стоките. Не е изрично уточнено дали това публикуване има императивен характер, който фиксира цените за целия ден, или е допустимо те да бъдат намалявани в рамките на деня. Множество търговци в края на работния ден намалявали цените на хранителни продукти с наближаващ срок на годност, за да се избегне тяхното изхвърляне.

Не била отчетена и широко разпространената практика на промоции от типа „намаление на всеки втори артикул“, при която отстъпката се прилага само при закупуване на два или повече еднакви артикула, като първият се продава на редовна цена.

Задължението всеки ден до 7 часа сутринта търговските вериги да публикуват цените на основни стоки от потребителската кошница е в сила от 8 август, но едва в края на август КЗП публикува списъка със стоките. До момента нито една търговска верига не е започвала да качва списъците в интернет страниците. До 8 ноември е даден гратисен период, след тази дата ще се налагат санкции.