От днес КЗП и НАП започват да глобяват за необосновано вдигане на цените

От началото на август до момента КЗП и НАП даваха само предписания при нарушение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото. Нарушения са установени на близо 70 търговци.

От днес НАП и Комисията за защита на потребителите започват да налагат ефективни санкции на търговците, които нарушават изискванията на Закона за въвеждане на еврото. Т.е. не посочват в левове и евро цените на етикетите, не са привели фискалните си устройства, така че на касовите бележки да се изписва крайната сума в двете валути, или завишават необосновано цените.

Периодът на адаптация от началото на август, при който институциите правеха единствено предписания, приключва. КЗП и НАП зачестяват съвместните си проверки.

Освен това съгласно разпоредбите на закона всички идентифицирани 256 търговци на дребно с хранителни стоки, напитки и лекарства с оборот за предходната година над 10 млн. лева са длъжни от днес всеки ден в машинночетим формат да публикуват на страниците си информация за цените на 101 стоки. Целта е информацията да бъде публикувана на платформата „Колко струва“ (Kolkostruva.bg).

КЗП, която администрира платформата, ще следи дали има покачване на цените на наблюдаваните групи стоки и ще анализира дали има икономически предпоставки за това. За такива ще се считат поскъпване на ток и горива, повишение на работни заплати, социални плащания и други разходи на фирмите. При липса на тези ценообразуващи промени, всяка динамика в цените ще бъде третирана като необосновано покачваща се и ще бъде санкционирана.

Инспекторите на КЗП от началото на август до момента са извършили близо 600 проверки в различни търговски обекти в страната – от хранителни магазини, сергии за плодове и зеленчуци, пекарни и заведения, до магазини за дрехи, обувки, стоки за дома, техника, аптеки, парфюмерии, бензиностанции и други. Установени са над 70 нарушения на двойното обозначаване на цените, като са отправени предупреждения. Едно нарушение най-често е засягало всички магазини на търговеца. При проверките най-често се установяват липса на едновременно изписване на цените в лева и евро, различен размер, цвят или шрифт на цените в двете валути, както и неправилно преизчисляване на цените в евро по официалния курс.

От днес при установяване на нарушения ще се налагат санкции, които достигат до 7 000 лева за първо нарушение и достигат до 14 000 лева при повторно нарушение. За необосновано покачване на цените санкциите са 1% от годишния оборот на търговеца, но не повече от 1 млн. лв.