Левовете в оборот скоростно се топят

Левовете в обращение сериозно намаляват, показват най-новите данни на БНБ.

Към 31 август в оборот са били към 556,8 млн. броя левови банкноти. За сравнение, в края на 2024 г. бройката те са били над 611 млн. Спадът само от началото на годината е с 9%.

И като стойност е отчетено намаление с подобен процент - в обращение към края на август са били хартиени пари за общо 27,7 млрд. лева – с близо 2,7 млрд. по-малко в сравнение с края на миналата година.

Къде "изчезват" банкнотите?

Основната причина за този феномен е известна - фирми и граждани усилено внасят по сметки в банки "излишните" си левове, така че те автоматично да бъдат превалутирани с въвеждането на еврото от 1 януари. Много банки обявиха, че отменят временно таксите за внасяне на пари в брой, за да насърчат този процес. Броенето на пари на каса отдавна стана платена услуга, при това поскъпваща през годините. Но сега, за да не се образуват опашки в последния момент и за да спестят напрежение и за своите служители, и за клиентите, самите банки обявиха временен "гратис" за таксите при депозирането на левове на гише.

"Подобна динамика, при която се наблюдава намаляване на броя на банкнотите в обращение, е очаквана. Тя е в пряка връзка с предстоящото присъединяване от 1 януари 2026 г. на България към еврозоната, когато еврото ще замени българския лев като законно платежно средство", обясниха още преди месеци от БНБ.

Опитът на други държави показва, че обикновено около 6 месеца преди датата за официалното приемане на еврото банкнотите в национална валута в обращение намаляват наполовина.

В "сивата" зона

Внасянето на до 10 000 лева е без никакви формалности, но за по-големи суми банките искат декларация за произхода на средствата. За някои това се оказва проблем - ако става думи за "сиви" или направо криминални доходи. Затова заобикалят банките и търсят други варианти.

В последните месеци процъфтява особен бизнес - в социалните мрежи посредници предлагат да уредят въпроса срещу малък комисион. В набираща популярност група във "Фейсбук", например, някой си "Иван Иванов", с прясно регистриран профил, твърди, че може да обмени на желаещи от София и околностите по 10 000 лева, без да ги пита откъде са парите и без да се налага да попълват декларации, които може са привлекат вниманието на НАП. Ако има заможен гражданин, който разполага със 100 000 лв., ще получи малко над 51 000 евро по официалния курс срещу заплащане на 2000 лева за услугата.

В "Телеграм" пък се радват на огромен интерес групи, в които се рекламира крипто разкешване - тоест клиентът плаща левове и купува криптовалути. Сега те предлагат и по-простата услуга - обменят левове в евро. Една от многобройните оферти е за "чейндж" в рамките на 12 часа по курс от 1,74 лв. за евро. За по-големи суми - над 60 000 лв., трябва да се пусне поръчка, която се изпълнява до 48 часа, като курсът може да е различен.

Експертът съветва

Не обменяйте левове преди 1 януари, не плащайте в лева след 1 януари и не подписвайте нищо. Тези три препоръки отправи към по-възрастните и към децата Богомил Николов, зам.-председател на Икономическия и социален съвет, по време на информационна среща във Враца за въвеждането на единната валута.

Ето на какво се основават тези съвети:

Ако гражданите бързат да обменят левове в евро преди 1 януари, ще загубят пари - защото банките и чейндж бюрата използват курсове, различни от фиксинга на БНБ, а банките може да начислят комисиони. След 1 януари 2026 г., в продължение на шест месеца, без такси и по официалния курс, ще може да обмените парите си в пощенски клонове, банки, както и в БНБ.

След Нова година пък не плащайте в левове, защото търговецът може да се обърка при връщането на рестото, по-добре си обменете левовеве в банка или в близката поща, съветва Николов. Представете си как на 2 януари влизате в пекарната с 5 лева и си купувате баничка, която струва 1,53 евро. И за вас, и за продавача ще е трудно да изчислите рестото. Експертът е убеден, че българите бързо ще свикнат с новите пари. Но предупреди - 1 евро и 1 лев много си приличат, така че внимавайте. Все пак плащането с карта си остава най-добрият вариант за елиминиране на грешки и недоразумения.

Третият съвет е: не подписвайте нищо, не се налага да актуализиране или променяте нито един договор заради еврото. Ако хазайката например ви поднася "анекс" заради смяната на валутата, откажете ѝ.