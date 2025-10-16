КЗП глобява 70 големи търговци с по 30 000 лв.

Всички търговци с годишен оборот над 10 млн. лв. трябва да публикуват всеки ден на своите интернет страници цените на 101 основни стоки и да ги предоставят на КЗП чрез портала „Колко струва“.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще наложи глоби от по 30 000 лв. на 70 търговци за това, че не предоставят ежедневна информация за цените на определените 101 стоки. От там припомнят, че от 11 август според Закона за въвеждане на еврото всички търговци с годишен оборот над 10 млн. лв. трябва да публикуват на своите интернет страници цените на стоките или да ги предоставят на КЗП чрез портала „Колко струва“. Преходният период изтече на 8 октомври, като дотогава КЗП е отправяла само предупреждения. Въпреки това 70 големи търговци не са спазили крайната дата и затова ще бъдат санкционирани.

КЗП уточнява, че след 8 октомври до днес 30 от тези 70 търговци са започнали да предоставят изискуемата информация, но това няма да отмени санкционирането им за периода, в който не са подавали данни за цените.

Определената санкция от 30 000 лева е съобразена с тежестта на нарушението и обществения интерес, посочват от КЗП – тя е над предвидения в закона минимум от 10 000 лв., но под максимума от 100 000 лв.

"Наложените мерки не са самоцел, а целят прозрачност на пазара и защита на правото на потребителите да бъдат информирани за актуалните цени на стоките", посочват от КЗП. От комисията призовават всички търговци, които все още не са изпълнили законовите си задължения, незабавно да предприемат действия за предоставяне на информацията, тъй като неизпълнението подлежи на строги санкции.

Платформата за сравнение на цените "Колко струва" бе пусната в края на септември от КЗП. Намерението за нейното създаване бе да дава всеки ден информация за цените на основни хранителни стоки, като потребителите да могат да сравняват къде продуктът, от който се интересуват, се продава най-изгодно там, където живеят. Освен хранителни продукти са включени също цигари, препарати за миене на съдове, тоалетна харти, шампоани, пасти за зъби, сапуни, както 16 вида лекарствени продукти.

Въпреки че претърпя няколко корекции, сайтът не дава полезна информация за потребителите, а често тя дори е подвеждаща. Основен недостатък е, че не става ясно публикуваните цени за какъв грамаж се отнасят, нито за коя марка или производител на даден продукт. Потребителите виждат единствено най-ниската цена, подадена от всеки един търговец, но едва когато посетят магазина на място може да разберат за коя марка точно се отнася тази цена и за какво количество. Проверка на "Сега" установи, че често изобщо няма стока на такава цена.