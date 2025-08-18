КЗП още не казва на кои стоки ще се публикуват цените всеки ден

Комисията за защита на потребителите (КЗП) все още не е изработила списъка с продуктите, за които вече е в сила законово изискване търговците всеки ден в следващите 12 месеца да посочват цените им. То бе прието с последните промени в Закона за въвеждане на еврото от 8 август като мярка срещу необосновано повишение на цените, като идеята е хората да следят къде най-изгодно се продават стоките, които ги интересуват.

В закона за еврото е записано, че всички търговци с обороти над 10 млн. лв., т.е. търговските вериги, трябва всеки ден до 7 часа да публикуват на интернет страниците си ценови листи с данни за търговския обект, име на продукта, марка, нетно количество, цена на дребно, намаление на цената, срок на намаление на цената, предишна цена, както и процентното изменение между двете цени.

Търговците, които нямат интернет сайт, трябва да подават всеки ден данните на КЗП, която пък трябва да изработи и поддържа платформа със сравнителни таблици за цените.

В момента нито търговците, нито КЗП са в състояние да изпълнят изискването на закона заради липсвашия списък. В закона все пак бе регламентирано, че до 8 ноември контролните органи няма да глобяват нарушителите, а само ще пишат предписания.

"Очакваме до месец да има яснота за списъка и КЗП да е готова с платформата", коментира пред БНР Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК.

Според него публикуването на тази информация изключително много ще натовари фирмите. "Става въпрос за стотици хиляди записи всеки ден. В един обект, например, се предлага 10-15 вида сирене в различна разфасовки и опаковки, които трябва да бъдат описани. Т.е. налага се публикуване на страшно много цени и не зная доколко потребителите ще се ориентират в толкова много данни", коментира Попдончев.

Търговците имат и други опасения. Смятат, че ежедневното разкриване на цените на дребно за десетки хиляди артикули, може да доведе до непазарни практики. "Когато цените ги правите публични за конкурентите и когато ежедневно се проследява се как определяте цената, то това може да доведе до нежелани ефекти, включително и картелизиране. Освен това се отваря възможност конкуриращи се бизнеси да си виждат цените и да разпознаят моделите, по които ценообразуват", каза Попдончев.

Законът за еврото изисква търговците да публикуват всеки ден цени не само на хранителни стоки и напитки, но и на алкохол, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти. Списъкът, който КЗП трябва да изготви, е на стоки от голямата потребителска кошница, по която НСИ следи за нивото на инфлацията.

Няма никаква яснота колко стоки от тази кошница ще избере КЗП, но търговците предупреждават, че срещу всяка стока стои голям брой отделни артикули. Описването им и публикуването им всеки ден означава наемане на допълнителна работна ръка.