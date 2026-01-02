Малките търговци масово се оплакват от липса на евромонети

Липсата на евромонети се оказва най-големият препъни камък за работата на малките магазини и кафенета, повечето от които все още не са отворени в Новата година.

Собствениците им се оплакват не от трудности с превалутирането от левове в евро на касовите апарати, а от това, че банките са отказали да им продадат стартови пакети с евромонети на стойност 102.30 евро или 200 лв. - толкова необходими за първите дни от въвеждане на еврото за връщане на ресто. Извинението на банките най-често било, че наличните количества евромонети за стартови пакети за бизнеса много бързо са се изчерпали.

Освен това според закона за въвеждане на еврото малките фирми трябваше да се снабдят с първоначално количество евро в последните пет дни на 2025 г. от обслужващите ги банки, като преди това те подадат заявление с желаната сума, която не бива да надхвърля 10 000 лв. Това също масово е било отказано от банките, които са отклонявали клиентите си със съвета да теглят от новите си еврови сметки след 1 януари.

"Аз, като юридическо лице не съм взела нито един цент. С помощта на близки и познат успях да се сдобия със 100 стартови комплекта за физически лица. Те съдържат 10 евро. Проблемът е, че вътре има само една монета от 2 евро, както и 2 по 1 евро. Когато дойдат клиенти и заплатят с едри банкноти, ние нямаме какво да им върнем", обясни пред Нова тв Таня Бобчева е собственичка на магазинче за цигари и сладкарски изделия.

Други търговци се оплакват, че в момента банкоматите пускат по 50 евро, което също не върши работа, защото те имат нужда от по-дребни суми за връщане на ресто. Плащане с карти чрез ПОС-терминали в малки търговски обекти също не навсякъде се предлага.

"В първия работен ден на новата 2026 г. банковите офиси отварят и търговите може да се снабдят с необходимото им количество евромонети. В банките вече монетите са напълно на разположение", обяви пред Нова тв главният секретар на Асоциацията на банките в България доц. Джеймс Йоловски.

В такъв случай на дребните търговци не им остава нищо друго, освен да отворят чак след 5 януари, след като успеят да се снабдят с необходимото количество дребни евробанкноти и монети.

Единствено в големите търговски вериги няма проблем с връщането на ресто в евромонети и по-дребни евробанкноти, показват проверките. Повечето супермаркети не работиха на 1 януари, за да заредят касите си с новите пари.

През януари разплащането ще върви паралелно в двете валути - клиентите може да плащат в левове и евро, а търговците - да връщат остатъка в евро и в краен случай, при липса на такова, в левове и стотинки. На касовите бележки, които големите търговски вериги издават, не само крайната сума, но и рестото е изписано и в евро, и в левове, за по-голямо удобство на клиентите.

ПРОБЛЕМ С ВЕНДИНГ МАШИНИТЕ

Покупката на кафе, напитки и различни хранителни продукти от вендинг машини също е невъзможна в първите дни на 2026 г. За тези устройства преходът от левове в евро се оказва доста сложен технически процес.

Още преди месеци операторите на вендинг машини алармираха, че няма как тези устройства през януари да работят и с левови монети и стотинки, и с евромонети. Освен това на част от устройствата трябва да бъде подменен монетният механизъм, затова в първите дни на Новата 2026 г. тези машини няма да работят.

"В някои модели няма възможност да се направи и автоматичен ъпдейт на касовите апарати. Те трябва да бъдат свалени и занесени във фискален център, който да им пусне ъпдейт да работят в евро. Това за малките населени места е почти невъзможно“, обясни Тодор Каназирев, председател на Българска вендинг асоциация.