Кой ще следи за злоупотреби след въвеждане на еврото в България?

Защита на интересите на потребителите - двойното обозначение на цените в левове и евро - задължения на търговците. Защо и докога? Кой ще следи за злоупотреби? Коя институция за какво отговаря при контрола?

След приемане на Решението за въвеждане на еврото България приложи задължително двойно обозначаване на цените в левове и евро за период от една година, до 8 август 2026 г. Това изискване важи за всички търговски обекти - физически или онлайн магазини, и има за цел защита на потребителите чрез пълна прозрачност на цените. Всеки клиент трябва ясно да вижда и сравнява стойността на продуктите в двете валути, за да се избегне спекула по време на прехода. Всички цени се изчисляват по официалния курс 1 евро = 1,95583 лева, след което се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Има изключения от периода на двойно обозначаване, например при тютюневи изделия с отпечатана цена, ценни книжа, горива и природен газ на бензиностанции, автомати без електрозахранване, таксиметрови услуги. Дори при тях обаче цената трябва да е обявена в двете валути по друг подходящ начин, така че потребителят да няма съмнения.

От 1 до 31 януари 2026 г., когато левът и еврото са едновременно в обращение, има специални правила при плащане в брой. Независимо дали клиент плати в левове или евро, рестото трябва да се връща само в евро. При връщане на ресто в евро, клиентът може да изиска информация от търговеца за равностойността на върнатата сума в левове. При недостиг на евро търговецът може да върне рестото изцяло в левове, но смесено ресто не е разрешено. Законът позволява на търговеца да откаже да приеме плащане с повече от 50 броя монети в левове при една транзакция.

Търговците трябва да адаптират етикети, ценови табели, менюта, електронни каталози, така че цените да са в двете валути. Касовите апарати също следва да се адаптират, така че крайната сума, която потребителят плаща, да бъде обозначена в касовите бележки и в двете валути. Персоналът трябва да е подготвен да обяснява правилата за връщане на ресто и начина на пресмятане на цените.

За контрола върху правилното прилагане на двойното обозначение отговарят няколко институции. Комисията за защита на потребителите следи за коректно обозначаване на цените, предотвратяване на необосновано поскъпване и за коректност при връщане на ресто. НАП следи за нарушения, свързани с разплащателни документи или когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки или услуги без това да е обосновано от обективни икономически фактори. Можете да се обърнете към Българската народна банка при нарушения на банките. При нарушения на застрахователи, пенсионни и инвестиционни фондове, свързани с цени на услуги, такси и комисиони – обърнете се към Комисията за финансов надзор.

Така държавата гарантира плавен, прозрачен и защитен за гражданите преход към еврото.