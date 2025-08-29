Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шефката на КЗП се скара на търговските вериги

Публикуването на цени всеки ден не е административна тежест, а рутинна дейност, обяви Мария Филипова

Днес, 17:38
"Мога да задължа всеки търговец да върне цената до ниво, което е икономически обосновано и търговецът ще е длъжен да го изпълни, независимо дали обжалва или не", заяви председателят на КЗП Мария Филипова.
БГНЕС
"Мога да задължа всеки търговец да върне цената до ниво, което е икономически обосновано и търговецът ще е длъжен да го изпълни, независимо дали обжалва или не", заяви председателят на КЗП Мария Филипова.

Председателят на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова се скара на търговските вериги, които все още не са започнали да публикуват всеки ден цените на 101 вида хранителни и нехранителни продукти.  В разпространена позиция тя се закани, че ако продължат да се бавят, ще се наложи да бъдат административно принудени да изпълнят законовите си задължения.  

Списъкът с наблюдаваните стоки бе разпространен от КЗП едва преди ден. В него фигурират 101 хранителни, нехранителни и лекарствени продукта. Всеки ден до 7.00 часа търговците с обороти над 10 млн. лв. годишно трябва публикуват на текущите им цени на своите сайтове, както и информация за намаления и срока на действие на намаленията. Отделно от това търговците са задължени да публикуват информация за индивидуалните продажни цени на стоки от голямата потребителска кошница в машинночетим формат, позволяващ извличане на данни. Тези данни  КЗП ще може да изпълни законовото си задължение да поддържа специален портал за сравнение на цените kolkostruva.bg.,

Търговците остро възроптаха, че на практика се налага да публикуват всеки ден десетки хиляди цени, защото зад всяка стока от списъка стоят десетки артикули. За фирмите това  създава огромни затруднения и допълнителни разходи.

Според Филипова обаче подобно опасение е неоснователно. "Търговците така или иначе изготвят ежедневно за целите на собствената си дейност информация за продажните цени на всички предлагани от тях стоки. Изисква се допълване само при промяна в цените, предлагане на нова марка или преустановяване предлагането на дадена марка. Голяма част от тази информация търговците така или иначе поместват в своите интернет сайтове, рекламни брошури, рекламни съобщения и т.н.", посочва шефката на КЗП.

Тя смята, че е несериозно да се твърди, че ежедневното публикуване на информация за продажните цени на стоките е предоставяне на чувствителна или друга защитена от закона информация. 

Филипова подчертава, че ежедневното публикуване на цените не е мярка, която цели да намали цените, а просто да създаде удобство на потребителите и по-голяма прозрачност на пазарната среда.

Председателят на КЗП припомня също, че Законът за въвеждане на еврото дава достатъчно правомощия на комисията да извършва проверки заедно с други компетентни органи и да изисква информация за ценообразуването при съмнения за икономически необосновано увеличение на цените. "При констатиране на такива увеличения, в качеството ми на председател на КЗП мога да задължа всеки търговец да върне цената до ниво, което е икономически обосновано и търговецът ще е длъжен да изпълнява задължението, независимо дали го обжалва или не, докато то не бъде отменено от компетентния съд", завършва Филипова.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

въвеждане на еврото, КЗП, Мария Филипова

Още новини по темата

Веригите трябва да публикуват всеки ден цените на десетки хиляди стоки
28 Авг. 2025

КЗП: НСИ саботира закона за еврото
19 Авг. 2025

Омбудсманът охлади плана "Мария Филипова служебен премиер"
19 Авг. 2025

КЗП още не казва на кои стоки ще се публикуват цените всеки ден
18 Авг. 2025

Очаквано: Мария Филипова е кандидатът за зам.-омбудсман
18 Авг. 2025

Министерства вдигат държавни такси преди приемането на еврото
18 Авг. 2025

От 1 декември ще се продават промо-комплекти с новите евромонети

16 Авг. 2025

Над 3000 служители на пощите ще бъдат обучени за обмяната на парите
14 Авг. 2025

Има решения срещу инфлацията. Няма кой да ги приложи
14 Авг. 2025

Банките удължават срока за внасяне на суми в левове без такси
11 Авг. 2025

Шефката на КЗП получи шанс да стане служебен премиер
07 Авг. 2025

Държавата стоварва тежък административен чук върху бизнеса
07 Авг. 2025

КЗК пита търговските вериги на кои храни ще вдигат цените
05 Авг. 2025

Вноските по ГО и "Каско" ще се преизчислят в евро безплатно и автоматично
05 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар