Шефката на КЗП се скара на търговските вериги

БГНЕС "Мога да задължа всеки търговец да върне цената до ниво, което е икономически обосновано и търговецът ще е длъжен да го изпълни, независимо дали обжалва или не", заяви председателят на КЗП Мария Филипова.

Председателят на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова се скара на търговските вериги, които все още не са започнали да публикуват всеки ден цените на 101 вида хранителни и нехранителни продукти. В разпространена позиция тя се закани, че ако продължат да се бавят, ще се наложи да бъдат административно принудени да изпълнят законовите си задължения.

Списъкът с наблюдаваните стоки бе разпространен от КЗП едва преди ден. В него фигурират 101 хранителни, нехранителни и лекарствени продукта. Всеки ден до 7.00 часа търговците с обороти над 10 млн. лв. годишно трябва публикуват на текущите им цени на своите сайтове, както и информация за намаления и срока на действие на намаленията. Отделно от това търговците са задължени да публикуват информация за индивидуалните продажни цени на стоки от голямата потребителска кошница в машинночетим формат, позволяващ извличане на данни. Тези данни КЗП ще може да изпълни законовото си задължение да поддържа специален портал за сравнение на цените kolkostruva.bg.,

Търговците остро възроптаха, че на практика се налага да публикуват всеки ден десетки хиляди цени, защото зад всяка стока от списъка стоят десетки артикули. За фирмите това създава огромни затруднения и допълнителни разходи.

Според Филипова обаче подобно опасение е неоснователно. "Търговците така или иначе изготвят ежедневно за целите на собствената си дейност информация за продажните цени на всички предлагани от тях стоки. Изисква се допълване само при промяна в цените, предлагане на нова марка или преустановяване предлагането на дадена марка. Голяма част от тази информация търговците така или иначе поместват в своите интернет сайтове, рекламни брошури, рекламни съобщения и т.н.", посочва шефката на КЗП.

Тя смята, че е несериозно да се твърди, че ежедневното публикуване на информация за продажните цени на стоките е предоставяне на чувствителна или друга защитена от закона информация.

Филипова подчертава, че ежедневното публикуване на цените не е мярка, която цели да намали цените, а просто да създаде удобство на потребителите и по-голяма прозрачност на пазарната среда.

Председателят на КЗП припомня също, че Законът за въвеждане на еврото дава достатъчно правомощия на комисията да извършва проверки заедно с други компетентни органи и да изисква информация за ценообразуването при съмнения за икономически необосновано увеличение на цените. "При констатиране на такива увеличения, в качеството ми на председател на КЗП мога да задължа всеки търговец да върне цената до ниво, което е икономически обосновано и търговецът ще е длъжен да изпълнява задължението, независимо дали го обжалва или не, докато то не бъде отменено от компетентния съд", завършва Филипова.