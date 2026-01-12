Медия без
Телеком бе глобен с 50 000 евро за неправомерно спиране на услуга

Мобилният оператор прекъснал телевизията и интернета на изряден потребител

Днес, 15:48
Телекомите не могат да ограничават или спират достъпа до платени услуги, за да събират спорни вземания по други договори.
Глоба от 50 000 евро е наложила Комисията за защита на потребителите на мобилен оператор за неправомерно спиране на услуга.

От комисията уточниха, че санкцията е заради нелоялна търговска практика, при която мобилният оператор неправомерно е ограничил достъпа до телевизия и интернет на потребител, който е бил изряден платец по съответните договори.

Проверката на КЗП е извършена след постъпила жалба от ощетения потребител. Той е сигнализирал, че достъпът му до интернет и телевизия е бил спрян, въпреки че всички дължими суми по тези услуги са били заплатени в срок.

Установено е, че ограничаването на услугите е било предприето с цел потребителят да бъде принуден да заплати оспорвано задължение по отделен договор за мобилни услуги.

Комисията приема, че подобни действия представляват нелоялна агресивна търговска практика. "Подобно поведение е в нарушение на действащото законодателство и на влязла в сила заповед на КЗП, забраняваща прекъсване на услуги при липса на правно основание. Нарушението е извършено повторно, засяга основни права на потребителите и подкопава доверието в пазара на електронни съобщителни услуги, за което на търговеца е наложена санкция в размер от 50 000 евро", информираха от комисията.

Комисията за защита на потребителите напомня на всички търговци, че не могат да ограничават или спират достъпа до платени услуги, за да събират спорни или неоспорени вземания по други договори.

Потребителите, които се сблъскат с подобни практики, могат да подават сигнали и жалби чрез официалните канали на КЗП, призоваха от комисията.

