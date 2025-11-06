Медия без
Няма да се плаща неустойка за прекратяване на договори с мобилни оператори

По този начин те ще влязат в допълнителен конкурентен режим

06 Ноем. 2025
Правото на прекратяване на договора с мобилен оператор се упражнява в срок до два месеца след уведомлението, прие парламентът. Първоначално срокът беше до един месец.
Депутатите приеха на второ четен промени в Закона за електронните съобщения, чиято цел е да се осигури пълното прилагане на изискванията на Акта за цифровите услуги по европейския регламент относно единния пазар за цифрови услуги, предава БТА.

С част от измененията се осигурява правото на физически лица да прекратяват вече сключени договори за мобилни услуги при промяна в условията им, предварително обявени от страна на мобилните оператори, което да става без неустойки. 

На практика потребителят ще може да се откаже при всяка индексация на цената по срочен договор без неустойка. По този начин операторите ще влязат в допълнителен конкурентен режим, коментира Мартин Димитров от „Продължаваме промяната-Демократична България“.

Договорът се счита за прекратен от датата, на която уведомлението за прекратяване е получено от предприятието, реши Народното събрание.

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) изпълнява функциите на Координатор за цифровите услуги, записа парламентът. Тя осъществява надзор върху дейността на доставчиците на посреднически услуги. За изпълнение на задълженията си КРС може да изисква информация от доставчици на услуги на информационното общество, които следва писмено да посочат коя част от предоставената информация представлява търговска тайна.

