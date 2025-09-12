Медия без
Назначиха временен шеф на КЗП

Александър Колячев заема овакантеното от Мария Филипова председателско място

Днес, 14:10
Александър Колячев е член на КЗП от май 2024 г.
С решение на Министерски съвет досегашният член на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев бе определен за временно изпълняващ длъжността председател, съобщиха от правителствената пресслужба.

Колячев заменя доскорошния шеф на КЗП Мария Филипова, която предпочете да заеме далеч по-ниска в държавната йерархия служба - заместник-омбудсман, но пък влезе в "домовата книга" на президента като потенциален служебен премиер в случай на провал на сегашното управление и преминаване към предсрочни избори.

Александър Колячев има магистърска степен от “Barcelona School of Economics” в специализираните икономически анализи в областта на конкуренцията и регулираните пазарни сектори. Също така е магистър и по финансов мениджмънт от Стопанската академия в Свищов и бакалавър със специалност “Маркетинг” от УНСС. 

Той е с над 13 години опит в пазарните проучвания, с пряко участие в ръководството на значими за икономическото развитие на страната структури, сред които КЗП и НЕК. Заемал е експертни длъжности в МРРБ и КЗК. 

Комисията за защита на потребителите продължава активната си работа за защита интересите и правата на гражданите. В ход е информационната кампания по места на Комисията по повод въвеждането на еврото в Република България, се казва в правителственото прессъобщение.

КЗП

