КЗП: НСИ саботира закона за еврото

Получаваните и събираните при статистическите изследвания индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели, казват от НСИ.

Поредна институция атакува НСИ за отказ да съдейства за публикуването на данни за цените на основни хранителни и нехранителни стоки на отделните търговци.

Комисията за защита на потребителите почти обвини днес шефа на Статистическия институт в саботаж на въвеждането на еврото, след като обяви в своя позиция, че той не дава одобрение на списъка от стоки, чиито цени трябва да се публикуват всеки ден. Това била причината КЗП да не може да стартира платформата за сравнение на цените на отделните търговци, както и те самите да започнат всеки ден да публикуват ценовите си листа.

Месец прреди това Комисията за защита на конкуренцията, която започна секторен анализ на пазара на хранителни стоки, също се възмути, че НСИ не й предоставя данни на какви цени продават отделните търговци.

От своя страна от НСИ отговориха днес, че нямат никакво законово задължение да одобряват каквито и да е списъци и указания. Напълно в компетенциите на КЗП е да подбере на кои стоки от потребителската кошница трябва да се наблюдават цените.

Припомняме, че промените в Закона за въвеждане на еврото, в сила на 8 август, задължават КЗП да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал, на който да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени на стоки от голямата потребителска кошница, определени от комисията. Освен това търговците с годишни обороти над 10 млн. лв. трябва да публикуват ежедневно до 7:00 часа на своите интернет страници ценови листи на стоките, определени от КЗП.

Засега обаче търговците не може да изпълнят закона, защото КЗП не им е предоставила списъка със стоките от т. нар. "голяма потребителска кошница", включваща основни хранителни и нехранителни продукти, напитки и лекарства. Не е стартиран и въпросния портал kolkostruva.bg.

От КЗП обясняват, че ценовия портал вече е готов, като за създаването му е ангажирано "Информационно обслужване". КЗП била разработила и подробни указания за търговците каква информация за цените и в каква форма трябва да предоставят на КЗП за публикуване в портала.

"Доколкото списъкът съдържа стоки, които се наблюдават от НСИ, одобрението му от националната статистика е ключово условие за стартирането на портала. Към настоящия момент обаче НСИ е изразил своето категорично писмено неодобрение, поради което указанието не може да бъде предоставено на търговците, а това е пречка и порталът, създаден съвместно от КЗП и "Информационно обслужване" АД да започне работа. След поредната му редакция от КЗП, списъкът чака одобрението на НСИ", посочват от комисията в позиция до БТА.

От КЗП припомнят, че първоначално според Националния план за въвеждане на еврото НСИ е бил предвиден като основен изпълнител на мониторинга на цените. "Въпреки наличието на експертиза и инструментариум за наблюдение на цените, председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов нееднократно е подчертавал, че институтът няма правно основание да публикува или поддържа интернет платформа с конкретни, крайни продажни цени на стоки. Причината са посочени от него - ограничения в европейското законодателство, които не му позволяват да администрира такъв портал", посочват от КЗП.

Затова след отказа на НСИ да създаде и поддържа публично достъпен интернет ценови портал, тази задача е възложена на КЗП в Закона за въвеждане на еврото.

РЕАКЦИЯ

Комисията за защита на потребителите не очаква одобрение от НСИ, за да публикува ежедневно индивидуални продажни цени на стоки, категорични са от Статистическия институт.

Причината е, че в Закона за въвеждане на еврото, включително в последните изменения, обнародвани на 8 август 2025 г., не е предвидено задължение за НСИ да издава одобрения, заповеди или указания.

В същото време експертите на НСИ многократно са съдействали с консултации и методологична подкрепа по време на работни срещи и обсъждания процеса на въвеждане на еврото.

"НСИ многократно е препоръчвал на КЗП да бъде използван състава на потребителската кошница, който е предоставян официално, обсъждан на редица експертни заседания и е публично достъпен на интернет страницата на Института. Решението дали да бъде използван пълният състав на кошницата или да бъдат подбрани отделни групи и категории стоки е в компетенциите на КЗП", са казва в позицията на НСИ, подписана от зам.-управителя Михаил Кончев.

Той подчертава, че институтът няма правно основание да публикува или поддържа интернет платформа с конкретни продажни цени на стоки, а отговорността за това е изцяло на КЗП.

От НСИ отричат да са изразявали и неодобрение на представения от КЗП списък със стоки за мониторинг на цените и указанията към търговците. Единствено били направени бележки за уеднаквяване на мерните единици и количествата, както и по-ясното дефиниране и допълване на отделни стоки.

СБЛЪСЪК

Преди месец шефът на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов също се оплака от НСИ. "КЗК поиска информация за търговските вериги от НСИ. Получихме отказ да ни предоставят информация, която е мотивирана законово, но е типичен пример как две държавни институции не могат да комуникират и къде се получава засечката. С Комисията за защита на потребителите и с НАП имаме чудесна комуникация и работа и то се вижда", каза Крадимов.

Тогава от НСИ обясниха, че не може да предоставят данни за цените на търговците, които те подават редовно за статистически цели, защото има забрана от Закона за статистиката. В него се казва: "Получаваните и събираните при статистическите изследвания индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни, получени за целите на статистическите изследвания, не могат да се ползват като доказателства пред органите на изпълнителната и съдебната власт".