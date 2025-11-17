Медия без
НСИ вече ще пресмята и "флаш инфлация"

Всяко число се проверява от Евростат, обясни шефът на института

Днес, 10:18
БГНЕС
Доц. Атанас Атанасов обясни, че статистическите данни подлежат на строг контрол.

От Нова година Националният статистически институт ще ни информира и за така наречената флаш-инфлация. Какво означава този термин, обясни пред БНР Атанас Атанасов, председател на НСИ:  

"Инфлацията ще бъде обявявана два пъти - в последния ден на текущия месец, а след това на 15-о число следващия месец, както е и досега. Наприме на 30 януари 2026 г. ще имаме предварителна оценка за инфлацията за януари, а след това на 15 февруари ще знаем окончателната инфлация за месец.

Шефът на НСИ посочи, че цените на някои стоки продължават да се увеличават в навечерието на влизането на страната в еврозоната - с различно темпо. Храните поскъпват по-сериозно, а дрехите например почти не променят ценитее си.

"Данните няма как да бъдат манипулирани по никакъв начин. Всяко число, което ние публикуваме, подлежи на верификация най-малкото първо от страна на Евростат. След като Евростат одобри числата, тогава ги публикуваме.  Освен НСИ е под контрол и на още много други международни организации. Например, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), на която ние се опитваме да бъдем член, също проверява нашите данни. Ние сме вече член на Комитета по статистика към ОИСР", обясни доц. Атанасов. 

